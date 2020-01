Nuova settimana di programmazione per Un posto al sole con le puntate 20 – 24 gennaio. Dopo i fatti accaduti la scorsa settimana, arrivano le anticipazioni degli eventi che accadono e che i telespettatori potranno seguire nel corso degli appuntamenti in onda da lunedì a venerdì in access prime time.

Le puntate sono incentrate su Otello che vuole lasciare Palazzo Palladini e su Roberto che tenta in tutti i modi di aiutare Marina.

Un posto al sole 20 – 24 gennaio anticipazioni Marina entra in crisi

Dopo lo scontro con Sebastiano e Fabrizio, Marina entra in una crisi profonda che avra’ ripercussioni sul lavoro. Roberto, preoccupato, cerca di capire cosa sia successo. Giulia teme di aver offeso Marcello e si sfoga con Ornella. Mentre Otello trova un rifugio lontano dal palazzo, Silvia e Rossella decidono di intervenire nella crisi tra l’ex vigile e Teresa.

Un posto al sole trama puntata 21 gennaio

Deciso a dimostrare a Marina l’autenticità dei propri sentimenti, Fabrizio prenderà una clamorosa decisione. Mentre Angela e Franco continuano a litigare in merito all’opportunità di affiancare a Bianca un insegnante privato, Giulia inizia a preoccuparsi per il prolungato silenzio di Marcello. Dopo essersi riconciliato con Renato, Otello sbroglierà finalmente il nodo del rapporto a distanza con Teresa.

La trama della puntata del 22 gennaio

Dopo aver ricevuto una telefonata che proprio non si aspettava, Arianna comincia a patire sempre di più la distanza con Andrea. Giulia appare sempre più coinvolta da Marcello. Bianca, intanto, sta per vivere una brutta giornata a scuola. Dopo aver scoperto la verità su Fabrizio, Marina si troverà a prendere un’importante e dolorosa decisione.

La trama della puntata del 23 gennaio

I problemi scolastici di Bianca sembrano non avere fine anche se Angela inizia a intravederne il motivo. Giulia finirà col fare un inconsapevole passo falso. Filippo patirà sempre più la distanza della moglie e della figlia e il suo inconscio gli manderà segnali che l’uomo non potrà più ignorare. Colpito dalla tristezza di Arianna, Samuel escogiterà un modo per farla tornare a sorridere.

La trama della puntata del 24 gennaio

Mentre Filippo attende trepidante il ritorno di Serena e Irene da Berlino, durante il viaggio la Cirillo s’imbatterà in un incontro sorprendente e inaspettato. Dopo il colloquio con la maestra di Bianca, in cui la donna ha espresso delle riserve su Franco, Angela dovrà decidere cosa fare. Mentre Arianna soffre per la lontananza di Andrea, Patrizio arriva ai ferri corti con Samuel… riusciranno i due a trovare un accordo?

La soap opera è fruibile anche su RaiPlay.