Iniziano le repliche di Un Posto al Sole. Da lunedì 6 aprile la storica soap opera di Rai 3 torna indietro nel tempo e riavvolge il nastro dei ricordi. E’ la prima volta che avviene dall’ottobre del 1996 quando la soap opera fece il proprio esordio sulla terza rete allora diretta da Giovanni Minoli.

Un Posto al Sole repliche dal 6 aprile riprese bloccate

Le repliche sono necessarie per l’emergenza coronavirus e le esigenze di distanziamento sociale arrivate anche a ‘Palazzo Palladini’.

Il set di Un Posto al Sole è stato costretto, temporaneamente, a chiudere e riprenderà la sua attività appena possibile, nel rispetto delle norme a tutela di attori, troupe e redazione.

Tutte le storie aperte rimangono tali e potranno continuare in un futuro che, si spera, non sia troppo lontano.

Nell’attesa, per continuare a far compagnia al suo affezionato pubblico, la messa in onda prosegue con le repliche della sedicesima serie, già trasmessa a marzo del 2012. Un salto indietro, dunque, di otto anni con il ritorno di molti protagonisti del passato.

Un Posto al Sole i personaggi che rivediamo

I telespettatori hanno modo di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale stanno vivendo una crisi molto seria. Potranno apprezzare alcuni protagonisti che non sono in onda da tempo. Tra questi, Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Sartori e Cristiana D’Alberto nel ruolo di Greta Fournier.

E’ anche l’occasione di rendere omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare. Nelle prime puntate saranno in onda Antonio Pennarella, ovvero il boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia.

La soap opera sul web

Per quanto riguarda il web è stata messa a punto una strategia per mantenere vivo il contatto tra pubblico e attori.

Infatti, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30, sul profilo ufficiale di Instagram @unpostoalsolerai3 nasce #unpostoacasa

Si potranno vedere gli attori direttamente da casa loro: parleranno di come trascorrono il nostro tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte di #upas. Per poi commentare insieme la puntata in onda.

Ci sarà occasione di vedere anche volti legati al passato di Upas, ma i coinquilini virtuali saranno svelati di volta in volta.

La scaletta degli attori della prima settimana

Lunedì 6 Michelangelo Tommaso

Martedì 7 Miriam Candurro

Mercoledì 8 Davide Devenuto

Giovedì 9 Samanta Piccinetti

Venerdì 10 Luca Turco