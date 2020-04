L'isola di Katarina Nuovo Inizio Rai 2

La nuova proposta del daytime pomeridiano di Rai 2 è la serie L’isola di Katarina con l’episodio Nuovo inizio. Dal 6 fino al 10 aprile la seconda rete propone ogni giorno un tv-movie differente che fa parte del ciclo L’isola di Katarina compostoproprio da cinque film tv.

Il ciclo è di genere poliziesco con molti elementi di commedia. Ogni film tv ha la durata di un’ora e 30 minuti. La serie è prodotta in Germania con la sceneggiatura di Marcus Hertneck e Martin Pristl. Le musiche sono di Fabian Romer.

L’isola di Katarina: Nuovo Inizio – regia, protagonisti, dove è girato

La protagonista principale è Katarina interpretata da Tanja Wedhorn. La regia è di Anno Saul. Le riprese si sono svolte a Föhr, una delle isole Frisone settentrionali nelle vicinanze delle coste tedesche. Alcune scene del film tv sono state girate anche a Berlino.

La produzione è della ARD Degeto Film e dello studio Studio Hamburg Filmproduktion.

La prima volta che L’isola di Katharina è andata in onda in Italia risale al giugno 2019.

L’isola di Katarina: Nuovo Inizio – trama del film in onda su La5

La trama del primo film tv dal titolo Nuovo inizio, ha come protagonista Katarina. La donna decide di abbandonare la sua vecchia esistenza e di concedersi la possibilità di cominciare una vita differente. Katarina ha scoperto che l’avvocato con il quale è fidanzata da anni, la tradisce regolarmente con la giovane tirocinante del suo ufficio.

A questo punto prende una decisione estrema. Lascia il lavoro e Berlino, la sua città. Katarina ha una figlia di 16 anni Nele Reiff. Le due donne decidono di trasferirsi in una piccola isola del Mare del Nord perché è qui che vive la madre di Katarina. Mentre sono in macchina per raggiungere il porto da cui imbarcarsi, Katarina incontra uomo che sembra inseguito da due loschi personaggi. Decide allora di fermarsi e di dargli un passaggio.

La figlia Nele disapprova questa scelta. A questo punto l’uomo che ha caricato a bordo dice di chiamarsi Sebastian e di essere inseguito da alcuni esponenti della mafia perché ha scoperto, suo malgrado, alcune realtà che avrebbero dovuto restare segrete.

Il finale del film

Nella parte finale del film Katarina decide di far ospitare Sebastian da sua madre che gestisce una piccola pensione sull’isola. Col trascorrere dei giorni Katarina si sente sempre più attratta da Sebastian. Nel frattempo però la presenza di Sebastian è stata notata dal poliziotto di quartiere, Thies Quedens, che nutre nei suoi riguardi una profonda fiducia. Naturalmente mette in guardia Katarina. La donna però non riesce ad abbandonare Sebastian al suo destino. Soprattutto quando i due uomini che lo stavano inseguendo compaiono improvvisamente sull’isola.

L’isola di Katarina: Nuovo inizio – il cast completo

Di seguito il cast del film L’isola di Katarina: Nuovo inizio e i rispettivi personaggi interpretati