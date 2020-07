Dopo cento giorni di mancanza dal video a causa dell’emergenza Covid-19, Un posto al sole torna a riprendere la collocazione del prime time su Rai3. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio.

Un posto al sole torna su Rai 3 dal 13 luglio

Finalmente la soap opera napoletana del Vesuvio, dal 13 luglio può di nuovo essere fruibile alle 20:45 dal lunedì al venerdì.

A darne l’annuncio sono stati proprio gli attori di Un posto al sole che hanno scritto sul profili social:

100 giorni lontani da voi ma ci siamo quasi. Lunedì 13 luglio Un posto al sole torna a casa vostra ogni sera alle 20:45 su Rai3. Siete pronti? Noi non vediamo l’ora.

Con questo messaggio su Instagram il cast di Un posto al sole ha reso noto di essere tornato sul set in un tripudio di sorrisi, saluti, ma soprattutto mascherine, distanziamento sociale e saluti gomito a gomito.

Da alcuni giorni sta andando in onda anche il video promozionale che ha scelto come colonna sonora il famoso brano di Caterina Caselli Cento giorni. Proprio per mettere in evidenza il lungo periodo in cui gli abitanti di Palazzo Palladini sono stati lontani dai loro telespettatori.

Adesso tutto dovrebbe finalmente tornare ad una nuova forma di normalità.

Gli attori di Un posto al sole sono tornati sul set dopo essere stati sottoposti a esami specifici e continuativi per sicurezza loro e di tutto il cast Ma anche delle tante maestranze che lavorano per la registrazione di ogni puntata. L’augurio di tutti è che non ci siano ulteriori interruzioni e che Un posto al sole possa riprendere la narrazione.

Dove eravamo rimasti

Il racconto di Un posto al sole riprende dagli ultimi eventi andati in onda a fine aprile.

Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) dovranno organizzare la loro nuova vita dopo la separazione e il divorzio. Marina Giordano (Nina Giordano) è fortunatamente scampata ad un tentativo di omicidio grazie all’intervento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). La giovane donna continua a essere accanto a Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti)

Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) deve prendersi cura del cagnolino arrivato a Palazzo Palladini. I due personaggi forse più amati dal pubblico di UPAS sono Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco). i due finalmente stanno organizzando il loro matrimonio. Infine Nicotera (Paolo Romano) si sta concentrando esclusivamente sulle indagini sul clan Tregara.

Un posto al sole anticipazioni nuovi episodi

Tra gli eventi principali che accadono nei nuovi episodi di Un posto al sole a partire dal prossimo 13 luglio c’è il matrimonio tra Guido e Mariella che, finalmente, si celebra sulla spettacolare Terrazza di Palazzo Palladini.

Accanto a questa festa che catalizza l’attenzione per alcune puntate, ci sono tutti gli altri eventi di primaria importanza. Innanzitutto Gennaro Avella finisce nell’obiettivo dei sicari.

Ma anche Eugenio e Susanna avranno qualcosa di molto importante da dire.