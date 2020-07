Edoardo Raspelli e Ellen Hidding tornano con la puntata del 5 luglio di Melaverde. L’appuntamento è alle 11.55 su Canale 5. I due conduttori on the road oggi sono tra Mantova e Parma, alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese.

Melaverde con Edoardo Raspelli torna in Provincia di Parma, sulle colline di Langhirano. Questa zona, che sorge su un altipiano è circondata da boschi, prati e torrenti. Qui la temperatura, la ventilazione, l’umidità sono perfette per stagionare il prosciutto crudo. E, per questo motivo, Langhirano è la capitale del prosciutto di Parma.

Questa settimana Melaverde con Ellen Hidding si addentra nel mondo degli snack. Viene spiegato che la Schiacciatina Mantovana non era solo era fondamentale come intervallo durante il lavoro agricolo. Ma era così buona che negli anni a venire è diventata una pratica merenda per tutti, alla quale è difficile dire di no.

L’evoluzione di questo piccolo rettangolo di pasta croccante si lega alla famiglia che ha portato questo prodotto tradizionale prima in tutta Italia e poi in Europa come Made in Italy.

Scopriremo il loro moderno stabilimento dove ogni settimana nascono centinaia di impasti e milioni di Schiacciatine che seguono un processo produttivo tra i più all’avanguardia in Europa. Ma in questa azienda la tradizione non si ferma solo alle schiacciatine. Infatti vedremo come nascono anche la Sbrisolona Mantovana con un’antica ricetta e le bruschette, pratici dischetti di pane tostato arricchiti con gocce d’olio extravergine.

Melaverde e Le Storie di Melaverde, ascolti ultime puntate

Domenica 14 giugno su Canale 5 Le Storie di Melaverde hanno toccato la share del 9,70 % di share con quasi un milione di spettatori.

Melaverde Editing ha raggiunto il 14,20 con 1.772.000 spettatori. Affermazione ancor più significativa visto che il programma appena precedente (la Messa con il Papa) era al 6,2 %.

La seconda settimana dopo la fine del confinamento, la replica di Melaverde è andata ancora meglio: domenica 21 giugno su Canale 5 Melaverde Editing ha raggiunto il 14,81 % di share con 1.670.000 spettatori.

Ancora meglio nel cosiddetto target commerciale (per convenzione chi avrebbe “potere d’acquisto”, cioè i 15-65 enni cui si rivolgono soprattutto le inserzioni pubblicitarie):ben il 15,37 % di share.

Buoni risultati anche per l’ultima puntata del mese, quella di domenica 28 giugno. La Storia di Melaverde ha raggiunto di nuovo il 9,74 % e Melaverde Editing ha toccato 1.704.000 spettatori ed il 15,20 %.