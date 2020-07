Un posto al sole ritorna su Rai 3 con la puntate 27 – 31 luglio. L’appuntamento è in access prima time, alle 20.40 con il prosieguo degli eventi che accadono tra gli inquilini di Palazzo Palladini.

Un posto al sole 27 – 31 luglio trama episodi lunedì, martedì e mercoledì

Mentre la caccia a Tregara prosegue, la confidenza fra Susanna ed Eugenio cresce e qualcuno potrebbe sospettare che nasconda qualcosa di più.

Rossella e Silvia, sotto pressione per motivi diversi, entrano in rotta di collisione e la madre avrà modo di riflettere su molte circostanze della sua vita. Proprio quando tutti gli ostacoli per le nozze fra Guido e Mariella sembrano essere superati, all’orizzonte si profila una nuova, insidiosa minaccia.

Marina riflette sul proprio futuro ai Cantieri, indecisa se assecondare l’invito di Fabrizio o il monito di Ferri. Filippo, messo in crisi dalle parole del padre, avrà con Serena un intenso ed emozionante confronto che andrà ben oltre la messa in discussione del futuro strategico della società di chartering. Sebbene Susanna si sforzi di reprimere i sentimenti che la turbano sempre più, Alberto sembra deciso a sfruttare a proprio favore la casuale scoperta di una clandestina e sospetta complicità.

Filippo e Serena sembrano sempre più distanti, Roberto affronta Marina in un confronto ricco di colpi di scena. Dopo aver spinto Renato a riappacificarsi con Susanna, Giulia cerca rifugio in programmi televisivi di discutibile livello. Alberto cerca di trovare il punto debole di Nicotera.

Guido e Mariella finalmente sposi?

Per Guido e Mariella è finalmente arrivato il giorno più bello, saranno finalmente marito e moglie. Ma qualcosa non sembra andare esattamente come immaginato. Eugenio continua a mettere il lavoro al primo posto e Viola sembra patire sempre di più la distanza che si sta creando tra loro. Scoppiano le tensioni tra Roberto e Marina, che sembra ormai decisa ad andare avanti per la propria strada.

Intanto la vendetta di Bice su Patty e Sergio si consuma inesorabile. Finalmente avrà’ luogo il tanto atteso matrimonio di Guido e Mariella. Susanna ed Eugenio avranno un confronto delicato e dall’esito spiazzante. Supportata da Ornella, Rossella è alle prese con un esame apparentemente semplice, ma qualcosa potrebbe non andare come sperato.

Un posto al sole cast fisso

Ecco gli attori che fanno parte del cast fisso di Un posto al sole

Alberto Rossi – MICHELE SAVIANI

Claudia Ruffo – ANGELA POGGI

Germano Bellavia – GUIDO DEL BUE

Ilenia Lazzarin – VIOLA BRUNI

Luca Turco – NIKOLIN REKA

Luisa Amatucci – SILVIA GRAZIANI

Marina Giulia Cavalli – ORNELLA BRUNI

Marina Tagliaferri – GIULIA POGGI

Marzio Honorato – RENATO POGGI

Michelangelo Tommaso – FILIPPO SARTORI

Nina Soldano – MARINA GIORDANO

Patrizio Rispo – RAFFAELE GIORDANO

Peppe Zarbo – FRANCO BOSCHI

Riccardo Polizzy Carbonelli – ROBERTO FERRI

Giorgia Gianetiempo – ROSSELLA GRAZIANI

Lorenzo Sarcinelli – PATRIZIO GIORDANO

Miriam Candurro – SERENA CIRILLO

Amato D’Auria- VITTORIO DEL BUE

Antonella Prisco – MARIELLA ALTIERI