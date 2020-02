Martedì 25 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 torna la Champions League con l’incontro Napoli – Barcellona.

Il match è valido per l’andata degli ottavi di finale della competizione europea per club. Ed è trasmesso in esclusiva in chiaro. Va in onda in visione pay anche sui canali della piattaforma satellitare Sky.

Champions League Napoli Barcellona andata ottavi di finale Canale 5

La partita valida per gli ottavi di finale, è trasmessa in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli.

Rappresenta la super sfida tra gli azzurri di Rino Gattuso e i blaugrana trascinati dal fenomeno Messi.

Una curiosità. Proprio come accade nelle amichevoli estive, il Barcellona questa sera non indossa i classici colori della squadra, ovvero il blu e il rosso nel match contro il Napoli.

Il team catalano scende in campo con un completino giallo, con una striscia trasversale blaugrana nel centro.

Champions League Napoli Barcellona – l’arrivo di Messi

Nel tempio di Maradona, questa sera Leo Messi scende in campo e sfida il Napoli in casa.

Sarà una grande emozione per il campione sfidare la squadra partenopea nella casa del Pibe de oro. Il team del Barcellona è arrivato all’aeroporto di Capodichino nella giornata di ieri a ora di pranzo ed è stato accolto da un gruppo di tifosi che ha festeggiato Messi.

Ma soprattutto ha ricordato un Maradona che a Napoli è ancora molto amato.

Nella conferenza stampa tenuta da “Ringhio” Gattuso, l’allenatore della squadra partenopea ha sottolineato che i giocatori faranno di tutto per conquistare la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League

Napoli Barcellona anteprima su Canale 20

Alle 20.00, su Canale 20, va in onda Pressing Champions League anteprima con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e Ciro Ferrara.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. Inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti.

Ma il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 26 febbraio, in seconda serata su Italia 1, con “Pressing Champions League”. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Lione-Juventus” e di “Real Madrid-Manchester City”.

Inoltre, giovedì 27 febbraio, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda “Pressing Champions League Highlights” con il meglio di tutte le quattro partite giocate martedì e mercoledì.

Napoli Barcellona probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni con cui scendono in campo le due squadre a meno di ultimi ripensamenti.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann. All. Setien

ARBITRO: Brych (Germania)

Napoli Barcellona dove vederla

Napoli Barcellona e tutti questi appuntamenti saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi). Tutti gli aggiornamenti anche sul profilo Instagram @pressingreal