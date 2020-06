Pressing Serie A torna su Italia 1 in seconda serata con la conduzione di Giorgia Rossi. Con la ripresa del campionato di calcio, da domenica 21 giugno, riprende il suo posto nel palinsesto della giovane rete Mediaset il programma dedicato allo sport.

Pressing Serie A con Giorgia Rossi su Italia 1

La novità di questa edizione di Pressing Serie A è il doppio appuntamento settimanale. Infatti, oltre alla classica puntata prevista nella collocazione della domenica, il programma di attualità sportiva va in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale della Serie A.

Pressing Seri A propone anche in questo secondo appuntamento, highIights, gol, immagini e commenti in studio. Accanto a Giorgia Rossi, sono previsti, come ospiti fissi, Ciro Ferrara e Graziano Cesari per la moviola.

Il massimo campionato di calcio, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria, riprende da dove era stato interrotto. E cioè con tutti i verdetti ancora da decidere. In particolare l’attenzione è puntata sulla lotta Scudetto tra Juventus, Lazio e Inter e sulla competizione per non retrocedere in serie B. Due momenti cruciali di fine campionato che interessano i tifosi, in particolare in questo periodo, dopo oltre due mesi di blocco forzato.

Pressing Serie A propone tutti i gol dei match, con approfondimenti, collegamenti con i campi, commenti dei protagonisti e dibattito sui temi caldi dell’attualità calcistica. La riflessione tecnica è affidata all’ex difensore di Napoli, Juventus e della Nazionale e quella dei casi arbitrali più discussi all’ex arbitro.

Inoltre Mediaset segue i match dai campi di calcio con programmi informativi, con servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it.

Le partite di Serie A in chiaro

Un argomento molto sentito è la trasmissione di qualche partita in chiaro. A tale proposito il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha scritto una lettera auspicando che la Lega di Serie A, nel rispetto della vigente normativa, possa individuare modalità finalizzate a consentire la trasmissione, in chiaro e senza inserimenti pubblicitari di due partite di recupero della giornata che prende il via sabato 20 giugno.

Ma la questione al momento non ha ancora trovato una soluzione.