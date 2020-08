Quinta tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 con il GP del 70esimo Anniversario. Tutte le tappe sono in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 9 agosto, con la gara in programma alle 15.10.

Formula 1 GP del 70esimo anniversario

In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci sono Lucio Rizzica e Marcello Puglisi.

Per tutto il weekend Sky Sport F1 celebra i 70 anni della Formula 1 riproponendo i momenti più spettacolari della storia di questo sport. E consentendo come sempre l’interazione di chi sta a casa grazie ai vari momenti social. Da non perdere venerdì alle 20.30 l’intervista di Mara Sangiorgio al pilota McLaren Lando Norris.

Calendario 2020 di Formula 1

Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato fino a 18 GP (al momento, in attesa del calendario completo, con il GP d’Italia in diretta anche su TV8).

Una selezione di gare è prevista sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV.

Quest’anno le telecronache dei GP possono contare su una nuova base high tech. Si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che avrà la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené racconteranno e spiegheranno i fatti. Il filo diretto con la pista è garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara.

Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con la pista dalla Sky Sport Tech Room per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. .

Programmazione del Gran Premio del 70° Anniversario

in diretta su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno:

Venerdì 7agosto

Ore 10.30: prove libere F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 1 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: prove libere F2

Ore 15.00: qualifiche F3

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: prove libere 2 F1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.00: qualifiche F2

Ore 18.50: prove libere Porsche Super Cup

Ore 20.00: Paddock Live Show

Ore 20.30: Lando Land

Ore 20.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 8 agosto

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2

Ore 20.00: Paddock Live Show

Domenica 9 agosto

Ore 9.40: gara 2 F3

Ore 11.05:sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy