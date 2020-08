Dopo cinque mesi, torna la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Oggi, venerdì 7 agosto, l’incontro Juventus – Lione è seguito su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro. Si tratta del match di ritorno degli ottavi di finale. L’incontro è seguito anche dai canali sportivi Sky in modalità pay. Ma oggi sono in campo anche altre due squadre: Manchester City e Real Madrid.Il match è fruibile sono in modalità pay.

Champions League ritorno ottavi Juventus – Lione su Canale 5

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino, Canale 5 trasmette la super sfida tra i bianconeri, recentemente incoronati campioni d’Italia e i francesi che all’andata si sono imposti per 1-0. Se la Juventus dovesse riuscire a ribaltare il risultato e a qualificarsi, nei quarti di finale sfiderà la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin, che raccontano l’attesa della città per “Barcellona-Napoli” a poche ore dal match che sarà trasmesso sabato 8 agosto da Canale 5.

Partita e post partita sono anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.

Juventus – Lione sui canali sportivi Sky

La partita, valida per il ritorno ottavi di finale è seguita anche sui canali sportivi della piattaforma satellitare.

Ecco la programmazione

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.00 si inizia con

Diretta Gol su Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

A seguire Juventus – Lione su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà;

Diretta Andrea Marinozzi

Manchester City-Real Madrid

Oggi si gioca anche Manchester City-Real Madrid sempre per il ritorno degli ottavi di finale.

L’appuntamento è su Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Federico Zancan

Studio “Champions League Show”, alle 20 e alle 23

Ilaria D’Amico con Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles), Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Luca Marchetti.