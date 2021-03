Condivi su















La UEFA Europa League è in campo con il ritorno dei 16mi di finale, giovedì 25 febbraio. Tutte le partite, come nei turni scorsi, vanno in onda su Sky Sport e sono disponibili in streaming su NOW TV (nei due diversi orari, 18.55 e 21), anche grazie a Diretta Gol, con tutte le partite in onda in contemporanea.

Europa League ritorno 16mi finale sui canali Sky

Tre le italiane in corsa, che si apprestano a scendere in campo nei match tutti casalinghi, decisivi per il passaggio agli ottavi di finale,

Si parte alle 18.55 con in campo il Napoli, che al Maradona affronta gli spagnoli del Granada, partendo dallo 0-2 dell’andata (Sky Sport Uno e Sky Sport 254)

Alle 21 è la volta del Milan, a San Siro contro i serbi della Stella Rossa, dopo il 2-2 di settimana scorsa (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e anche in chiaro su TV8)

Sempre alle 21 è il turno della Roma, che all’Olimpico ospita i portoghesi del Braga, forte del 2-0 ottenuto in Portogallo (Sky Sport Arena e Sky Sport 253).

Alle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione.

Con lui Massimo Ambrosini, Matteo Marani e Riccardo Trevisani. Su Sky Sport 24, dalle ore 20, pre partita dei match in programma alle 21 e post degli incontri disputati alle 18.55.

Inoltre, oggi è in programma un anticipo, che avrà per protagonisti gli inglesi del Tottenham e gli austriaci del Wolfsberg.

Programmazione ritorno dei 16mi di finale di Europa League sui canali Sky Sport

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO

ore 18

Tottenham-Wolfsberg Sky Sport Football (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 18.55

NAPOLI-Granada Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Fernando Orsi; bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno; Diretta Gol Dario Massara

Arsenal-Benfica Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Ajax-Lille Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Marco Frisoli; Diretta Gol Geri De Rosa

Rangers-Anversa Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Filippo Benincampi; Diretta Gol Federico Zancan

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Shakhtar D.-Maccabi Te Aviv telecronaca Davide Polizzi

Hoffenheim-Molde telecronaca Daniele Barone

Villarreal-Salisburgo telecronaca Antonio Nucera

ore 21 di giovedì

MILAN-Stella Rossa Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Federico Zancan

ROMA-Braga Sky Sport Arena (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Beppe Bergomi; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Daniele Barone

Manchester Utd-Real S. Sky Sport Football (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Antonio Nucera

Leicester-Slavia Praga Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

PSV Eindhoven-Olympiacos telecronaca Geri De Rosa

Bayer L.-Young Boys telecronaca Luca Boschetto

Dinamo Zagabria-Krasnodar telecronaca Alessandro Sugoni

Bruges-Dynamo Kiev telecronaca Davide Polizzi

(Europa League disponibile su Sky Go, anche in HD)