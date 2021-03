Condivi su















Stasera in tv 6 marzo 2021. Ultima serata del Festival di Sanremo 2021. Ecco nei dettagli la programmazione, scarna, per la verità, di tutte le reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 6 marzo 2021 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.45, l’ultimo appuntamento del 71° Festival di Sanremo. Cala il sipario sul secondo Festival condotto da Amadeus e Fiorello. Sul palco dell’Ariston tornano i 26 Campioni che vengono votati da tutte le giurie: demoscopica, televoto, sala stampa. In tarda serata una votazione finale tra le prime tre in classifica determinerà il vincitore. Tra gli ospiti, stasera, Ornella Vanoni, Serena Rossi.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Divini Canti: Lectura Dantis e altri incartamenti. Il docu-film del regista Felice Cappa è la raccolta dei sette canti della Divina Commedia di Dante Alighieri, recitati nel 1981 nel primo anniversario della Strage di Bologna e reinterpretati da Carmelo Bene nel 1997.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite. Il legame stretto tra Jennifer, 42 anni, e la sua primogenita Marissa, 26 anni, ha messo in pericolo le vite di entrambe. Le due donne ora raggiungono un peso complessivo di oltre 500 chili: la madre pesa 288 chili e la figlia 259.

Stasera in tv 6 marzo 2021

Su Raidue, alle 21.05, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 Soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, gli Usa inviano in Afghanistan 12 membri delle forze speciali guidati dal capitano Nelson (Chris Hemsworth). L’obiettivo è quello di aiutare i combattenti ribelli autoctoni a conquistare la città di Mazar-i-Sharif e a far cadere i talebani, loro nemico comune.

Su Raitre, alle 20.40. il film thriller del 2010, di Martin Campbell, Fuori controllo, con Mel Gibson, Ray Winstone, Frank Grillo. Mentre si trova con la figlia Emma (Bojana Novakovic), il detective Craven (Mel Gibson) viene affrontato da un sicario che uccide la ragazza. La polizia pensa che l’obiettivo del killer fosse Craven, ma lui non è convinto. Si rende conto così che la figlia aveva scoperto un segreto scottante.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2003, di Lawrence Kasdan, L’acchiappasogni, con Morgan Freeman. Quattro amici dotati di facoltà eccezionali combattono contro una minaccia aliena. Li aiuta Duddits, lo strano personaggio che anni prima donò loro i poteri extrasensoriali.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1973, di Franklin J. Schaffner, Papillon, con Dustin Hoffman, Steve McQueen. Henri Charriére, detto Papillon, viene condannato ai lavori forzati nel penitenziario della Guyana francese. Qui affronterà prove disumane, ma troverà anche un amico.

Sulle altre reti

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 1974, di Francis Ford Coppola, Il padrino – Parte II, con Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall. 1958. Michael Corleone (Al Pacino) non si ferma davanti a nulla pur di salvaguardare gli affari e il potere della famiglia. Parallelamente scorrono in un flashback le vicende del giovane don Vito (Robert De Niro), suo padre, arrivato a New York dalla Sicilia nel 1901 e divenuto in breve un potente boss.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’animazione del 2016, di Mike Mitchell, The Lego Movie 2. Gli abitanti di Brickburg devono affrontare una nuova minaccia: i Duplo, invasori dallo spazio comandati dal Generale Sconquasso che distruggono tutto ciò che incontrano sulla loro strada. Per salvare la città, Emmet, Lucy, Batman e tutti i loro amici organizzano un piano per combattere gli invasori.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1967, di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Katharine Hepburn. Matt e Christina Drayton sono due coniugi dalla mentalità aperta. Ma quando la figlia Joey presenta loro il promesso sposo, un brillante medico di colore, le loro sicurezze vacillano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, un giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Pellicole su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Clint Eastwood, Richard Jewell, con Paul Walter Hauser. Atlanta 1996. Durante le Olimpiadi, Richard Jewell, guardia di sicurezza, scopre una bomba al Centennial Park. All’inizio celebrato come un eroe, l’uomo diventa il principale sospettato.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1994, di Ben Stiller, Giovani, carini e disoccupati, con Winona Ryder. Quattro neolaureati stanno cercando con ogni mezzo un’occupazione. Tra di loro c’è Lelaina, che vorrebbe diventare regista, ma è ostacolata dal suo fidanzato Troy.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Alessia Scarso, Italo, con Marco Bocci. In un paesino della Sicilia, il sindaco Antonio Bianco ha emanato un’ordinanza che bandisce i cani randagi. Ma un golden retriever gli farà cambiare idea. Ispirato a una storia vera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: far from home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.