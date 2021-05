Serie A 35a giornata di Campionato su Sky e Dazn

Condividi su







La partita del Cuore 2021, 30° Edizione, è trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5, nella prima serata di martedì 25 maggio 2021.

Per la prima volta nella storia della competizione calcistica di beneficenza le Reti Mediaset ottengono l’esclusiva per la messa in onda televisiva. La telecronaca della Partita del Cuore 2021 è trasmessa anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105. Nonché in radiovisione su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social dell’emittente.

Numerosi volti noti provenienti dal mondo della musica, ovvero i membri della Nazionale Cantanti, sfidano la squadra dei Campioni per la Ricerca; composta, appunto, da campioni sportivi e dirigenti delle più disparate discipline agonistiche.

Quest’anno la Partita del cuore 2021 è a sostegno della Fondazione Candiolo per la ricerca sul cancro, presieduta da Donna Allegra Agnelli.

La Partita del Cuore 2021, i capitani e le squadre, ecco chi conduce

L’evento è condotto da Federica Panicucci, e trasmesso live su Canale 5 dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, mentre la giornalista e conduttrice Giorgia Rossi intervista, da bordo campo, i vip e campioni dei due schieramenti in attesa di entrare in gioco.

Il capitano dei Campioni per la Ricerca è l’imprenditore e dirigente sportivo Andrea Agnelli. Con lui giocano campioni come Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon. Inoltre, è prevista la partecipazione di John Elkann e Davide Cassani, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo. Infine, scendono in campo anche i piloti della scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Nazionale Cantanti, invece, è capitanata da Enrico Ruggeri. Il cantante è l’ottavo, nonché attuale, Presidente della Nazionale Italiana Cantanti. Con lui partecipano membri fissi del team Cantanti come Eros Ramazzotti, insieme a Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova. Infine, giocano anche i rapper Shade e Random e l’ex interista Maicon. Assente, per ora, Gianni Morandi, storico membro della Nazionale Cantanti. L’artista è ancora in fase di recupero dopo un incidente domestico che lo ha costretto in ospedale per giorni.

Tuttavia, molti altri artisti, campioni e Vip prenderanno parte alla staffetta di solidarietà. La partecipazione di alcuni è ancora in attesa di conferma, mentre altri saranno annunciati a sorpresa nel corso della manifestazione sportiva stessa.

I numeri per sostenere la ricerca

Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione piemontese Candiolo per la Ricerca sul Cancro attraverso il numero solidale 45527.

Ciascun SMS inviato tramite cellulari connessi a reti WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali corrisponde a una donazione di 2 Euro per la ricerca. Oppure, è anche possibile chiamare il numero succitato da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, per donare 5 o 10 Euro in beneficenza. Invece, chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare unicamente 5 euro.

La prima Partita del cuore della Nazionale Cantanti si disputò nel 1991 all’Arena di Milano. All’epoca, parteciparono e tifarono più di 83.000 persone, disposte sugli spalti dell’arena. Quest’anno la Partita del Cuore compie 30 anni e debutta sulle Reti Mediaset. Pensate che in trent’anni di manifestazioni sportive, la squadra della Nazionale Cantanti ha donato in beneficenza oltre 100 milioni di Euro.

Condividi su