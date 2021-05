Linea Blu 8 maggio: Donatella Bianchi visita le Isole Tremiti

Condividi su







Stasera in tv giovedì 6 maggio 2021. Italia 1 trasmette gli Album di Freedom con Roberto Giacobbo. Nove invece propone lo speciale Conversazione con Francesco su vizi e virtù.

Stasera in Tv giovedì 6 maggio 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, propone la fiction Un passo dal cielo 6- I guardiani con Daniele Liotti. Nell’episodio Il Confine Francesco e Vincenzo si occupano dell’omicidio del padre di Federica, una ragazza non vedente. Nel frattempo un ritorno inaspettato sconvolge l’esistenza di Vincenzo e Manuela. Francesco e Dafne intanto sono sempre più vicini.

Rai 2, alle 21:00, trasmette Anni 20. Francesca Parisella si occupa, tra gli altri, dei ritardi e degli sprechi dei fondi europei e celebra il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Ospiti della puntata: Matteo Marzotto, Alessandro Giuli, Federico “Osho” Palmaroli, Alfonso Celotto ed Anna Falchi.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il terzo appuntamento di Amore Criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Rosa Landi, uccisa a Genova nel 2016 dal marito. Erano sposati da 40 anni e per decenni aveva subito violenze e tradimenti.

Stasera in Tv giovedì 6 maggio 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della variante indiana del Covid 19 e delle difficoltà del settore del turismo. Il conduttore inoltre intervista su alcuni temi di stretta attualità Matteo Renzi. Ospiti della puntata: Beatrice Lorenzin, Silvia Sardone, Massimiliano Salini, Andrea Romano e Giovanni Donzelli.

Canale 5, alle 21.25, manda in onda Il Meglio di Felicissima Sera con Pio e Amedeo. Rivediamo i momenti più divertenti delle tre serate condotte dal duo comico foggiano. Lo show ha registrato una media di oltre 4 milioni di spettatori con il 21,24% di share.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda Gli album di Freedom. Roberto Giacobbo ripropone i viaggi di più belli. Tra questi il tempio ipoegeo di Mongiorgi, il Santuario di Santa Cristina, in Sardegna, il Castello Sforzesco di Milano. Ma anche le tappe della sua perlustrazione in Egitto.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa del tema della Giustizia e della Cina dove sono ripartite tutte le attività commerciali e ricreative. Ospiti: l’ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura Luca Palamara, Alfredo Robledo ed Emiliano Fittipaldi.

NOVE, alle 21.25, trasmette lo speciale Conversazione con Francesco su vizi e virtù. Viene mandata in onda la versione integrale del dialogo tra Papa Francesco e don Marco Pozza. E’ il cappellano del carcere di Padova. La discussione affrontano le virtù e i sette vizi capitali.

I film stasera su Iris, La5

Su Iris, alle 21.00, è previsto il film fantascienza del 2000, Il sesto giorno con Arnold Schwarzenegger. Un miliardario sta svolgendo degli esperimenti sulla clonazione. Duplica anche Adam, un pilota di aerei militari. Il clone prende il suo posto all’interno della propria famiglia.

Su La5, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1995, Il Presidente- Una storia d’amore con Michael Douglas. Il presidente americano Andrew Shepard si innamora di Sidney, avvocatessa di una lobby di stampo ecologico. La loro relazione viene strumentalizzata dai nemici di Shepard durante la campagna elettorale.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film azione del 2009, The Keeper con Steven Seagal. Roland Sallinger, ex agente di Polizia, lascia Los Angeles per trasferirsi nel New Mexico. E’ stato ingaggiato da un influente uomo d’affari per proteggere la figlia che viene successivamente rapita da alcuni criminali. Roland però farà di tutto per salvarla.

Premium Cinema 2, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2017, Michael Clayton con George Clooney. L’ex Pubblico Ministero Michael Clayton lavora ora come avvocato presso un importante studio legale. Un giorno si trova ad affrontare un caso delicato. Una multinazionale è infatti accusata di vendere un prodotto cancerogeno.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2018, Tutta la vita davanti con Sabrina Ferilli. La giovane Marta si è appena laureata con lode in filosofia. In attesa di trovare un lavoro nell’ambito del proprio percorso di studi, viene assunta da un call center gestito dalla stravagante Daniela.

Stasera in Tv giovedì 6 maggio 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2008, In amore niente regole con George Clooney. 1925. L’allenatore Connoly deve risollevare le sorti della sua squadra di Football. Decide così di reclutare un eroe di guerra. La scelta attira l’attenzione della reporter sportiva Lexie Littleton.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2009, Dogtooth con Christos Stergioglou. Una famiglia vive separata dal resto del mondo in una villa di campagna. Quando il capofamiglia decide di accogliere in casa una giovane donna, l’equilibrio familiare si spezza.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2013, Clara e il segreto degli orsi con Ricarda Zimmerer. La tredicenne Clara, che vive in Svizzera, riesce a mettersi in contatto con una ragazzina vissuta duecento anni fa.

Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, trasmette il film azione del 2019, Wolf call- minaccia in alto mare con François Civil. Chanteraide, addetto al sonar del sottomarino francese, ha il dono di poter riconoscere qualsiasi rumore. Un giorno però commette un errore che può infatti mettere a rischio la vita dell’intero equipaggio.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film horror del 2016, Somnia con Thomas Jane. Jessie e Mark hanno perso il proprio figlio e decidono di adottare il piccolo Cody. Il bambino però ha paura di dormire da solo. I genitori adottivi ben presto scoprono che è in grado di mettersi in contatto con alcune oscure presenze.

Condividi su