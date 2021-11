MotoGP 2021 docu-serie, i segreti del campionato mondiale: protagonisti, puntate, dove, quando

Condividi su

Amazon Prime Video ha annunciato l’arrivo di un nuovo originale Amazon Exclusive: MotoGP 2021 docuserie. Il nuovo prodotto sarà dedicato alla principale competizione di moto da corsa su circuito, ripercorrendo la stagione 2021.

MotoGP 2021 docuserie: episodi, info, uscita

Il nuovo prodotto originale Amazon è realizzato da The Mediapro Studio in collaborazione con Dorna. La docuserie Campionato mondiale Motogp 2021 è composta da 8 episodi da 50 minuti l’uno dove si vedranno i grandi nomi della top classe e i loro team manager.

La docuserie andrà in onda nel 2022 su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Si vedranno le sessioni di allenamento, i retroscena dei paddock, fino ai momenti più adrenalinici che vivono i piloti prima di una gara. La serie offrirà uno sguardo esclusivo su una delle stagioni che ha fatto sognare gli appassionati delle due ruote. Segnata inoltre dell’ultima stagione di Valentino Rossi in carriera.

MotoGp 2021 docuserie sarà presentata in anteprima esclusiva su Prime Video in Francia, Italia e Spagna, e in più di 150 paesi nel 2022, compresi Regno Unito e Stati Uniti.

MotoGP 2021 docu-serie: i protagonisti

Chi saranno i protagonisti di MotoGP 2021 docu-serie? Tanti i volti che provengono dalle diverse scuderie e ognuno darà la propria visione sulle sfide che si affrontano quotidianamente. Ci saranno filmati esclusivi che racconteranno le storie delle future promesse del motociclismo.

Ci saranno anche quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Gli spettatori potranno conoscere retroscena e segreti del backstage di una gara. Gettando quindi uno sguardo intimo, unico ed esclusivo su rider e team.

Protagonisti di Campionati mondiali MotoGP 2021 saranno i rider delle due ruote di fama mondiale come Marc Márquez (Repsol Honda), l’iconico Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), l’attuale Campione del Mondo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP),.

Ed ancora Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), il nuovo vice-Campione del Mondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (team Ducati Lenovo). Tra gli altri, il campione 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar). Oltre ai direttori sportivi delle principali squadre.

Le dichiarazioni

Barry Furlong, VP Prime Video EU ha commentato l’iniziativa dicendo: “La MotoGP è uno sport impegnativo, entusiasmante e molto seguito, e siamo certi che questa produzione Amazon Exclusive non deluderà i fan”. Il manager non si è fermato qui.

Ha proseguito dicendo: “Siamo entusiasti di continuare la collaborazione di Prime Video con The MediaPro Studio per creare contenuti di qualità con le migliori star del mondo dello sport”. A commentare l’iniziativa anche Laura Fernandez Espeso, CEO di The Mediapro Studio.

“La collaborazione con Dorna e il supporto di Amazon Prime Video sono stati decisivi per il lancio di questa serie”, ha detto, per poi proseguire dicendo che l’iniziativa MotoGP 2021 docuserie piacerà anche a a tutti gli spettatori interessati a scoprire una bella storia.

“La stretta collaborazione tra le diverse parti e questo progetto con Mediapro e Prime Video ne consentirà il successo” ha assicurato Manuel Arroyo, direttore commerciale di Dorna. “Durante questa stagione intensa, il lavoro tra Dorna e THE MEDIAPRO STUDIOS è stato costante”.

Un lavoro accompagnato dall’idea di estrarre dal calendario i momenti migliori e più importanti di ogni Gran Premio. Il supporto fornito dai sei produttori, dai team e dai piloti aiuterà a svelare eventi mai visti prima del campionato. E a creare un prodotto all’altezza della qualità e dell’esperienza che si è visto anche in precedenti documentari.