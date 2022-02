Champions League 15 e 16 febbraio 2022 su Sky

Condividi su

Questa sera martedì 15 febbraio, e mercoledì 16 febbraio, torna la UEFA Champions League. Si tratta dell’andata degli ottavi di finale live su Sky e in streaming su NOW della competizione.

Champions League 15 febbraio

Martedì alle 21 in campo il PSG contro il Real Madrid (Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche su Sky Sport 4K) e lo Sporting Lisbona con il Manchester (Sky Sport Football e Sky Sport 253).

Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Salisburgo-Bayern Monaco (Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche su Sky Sport 4K).

E su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21 potrà seguire Inter-Liverpool in esclusiva su Prime Video. La partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto. La si potrà vedere attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Champions League Show

Appuntamento con Champions League Show, per introdurre e commentare le partite degli ottavi di finale. In studio Anna Billò insieme alla grande squadra di allenatori e calciatori che hanno scritto la storia del calcio. Da mister Fabio Capello ad Alessandro Del Piero, in collegamento da Los Angeles martedì. Da Esteban Cambiasso, presente mercoledì, ad Alessandro Costacurta, con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.

Programmazione in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW

Martedì 15 febbraio

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

PSG-Real Madrid

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Nando Orsi; bordocampo Giorgia Cenni

Diretta Gol Federico Zancan

Sporting Lisbona-Manchester City

Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e internet)

Telecronaca Nicola Roggero; bordocampo Filippo Benincampi

Diretta Gol Paolo Ciarravano

Mercoledì 16 febbraio

ore 21

Salisburgo-Bayern Monaco

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet)

e Sky Sport 4K

Telecronaca Pietro Nicolodi, commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Niccolò Omini