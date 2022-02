Stasera in tv martedì 15 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 15 febbraio 2022. Su Raidue, la nuova edizione del comedy show Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino. Su Rete 4, l’attualità con Fuori dal coro, programma condotto dal giornalista Mario Giordano.

Stasera in tv martedì 15 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Lea – Un nuovo giorno. Due episodi: il primo s’intitola, Verità difficili. Si avvicina il compleanno di Martina, che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, spinto da Lea (Anna Valle), confessa alla figlia la verità. Poi Marco e Lea si occupano di Aurora, una 16enne residente in un collegio di suore che pochi giorni prima ha partorito. A seguire, Vie di fuga. In reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni affetta da una malattia congenita ai reni, abituata a frequenti ricoveri. Con i suoi racconti drammatici, convince Koljia a non fidarsi dei dottori e a scappare.

Su Raidue, alle 21.20, la nuova edizione del comedy show Stasera tutto è possibile. Prende il via la settima edizione dello show condotto per la terza volta da Stefano De Martino. Al suo fianco ritroviamo come ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Il tema della puntata di oggi è la musica: tra i concorrenti, Stash, Cristina d’Avena e Nathalie Guetta.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Anche nel programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer è quasi d’obbligo analizzare la convulsa situazione politica italiana, con partiti e coalizioni profondamente scossi dalle polemiche seguite alla riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale. Si parla poi degli ultimi dati sui contagi Covid.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Senza nulla togliere a temi come la possibile riforma elettorale, a Mario Giordano sta a cuore soprattutto la volontà e la capacità della classe dirigente di risolvere i problemi dei cittadini, con particolare attenzione alle restrizioni imposte ai non vaccinati. Se ne parla diffusamente anche questa sera.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Preceduto dalla copertina di Luca e Paolo, il dibattito del programma di Giovanni Floris verte sulle tensioni della politica, soprattutto per quanto riguarda Lega e Cinque Stelle. Non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Per la prima volta in chiaro la terza puntata della 12° edizione (la 7° da quando il talent va su Sky). Presentati da Lodovica Comello, i concorrenti sono esaminati da Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Stasera, fra i single in cerca dell’anima gemella, ci sono Manuela, che cena insieme a Claudio, e Asia e Carlotta, accomunate dalla voglia di rivoluzione. Flavio Montrucchio come sempre segue e commenta il loro primo incontro.

I film di questa sera martedì 15 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti di Wind River, con Elizabeth Olsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Philippe de Chauveron, Non sposate le mie figlie! con Christian Clavier. Claude e Marie hanno quattro figlie, tre delle quali coniugate rispettivamente con un ebreo, un arabo e un asiatico. Sperano che almeno la più giovane faccia una scelta più tradizionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Milos Forman, Valmont, con Colin Firth, Annette Bening. Per vendicarsi dell’ex amante che l’ha abbandonata per sposare la quindicenne Cecile, la marchesa di Merteuil convince il visconte di Valmont a sedurre la ragazza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2016, di Jon Favreau, Il libro della giungla, con Neel Sethi, Scarlett Johansson. Mowgli (Neel Sethi), allevato dai lupi nella giungla, è costretto a lasciare quella che ha sempre chiamato casa. La tigre Shere Khan, infatti, vuole ucciderlo perché teme che diventi una minaccia per gli animali. Mowgli parte per un viaggio pieno di incognite con la pantera Bagheera e l’orso Baloo.

Su Nove, alle 21.25, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis. Un gigantesco asteroide minaccia la Terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere, e alla sua squadra di operai.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2015, di Jon Cassar, Forsaken – Il fuoco della giustizia, con Kiefer Sutherland. Il pistolero John torna nella città natale con la speranza di riavvicinarsi al padre. Giunto lì, scopre che la zona è finita nelle mire di una banda locale: farà di tutto per fermarla.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1990, di Carlo Verdone, Stasera a casa di Alice, con Carlo Verdone, Ornella Muti. Saverio e Filippo, cognati, s’innamorano della stessa donna, la bella e sfuggente Alice, che deve prendersi cura della fragile sorella Valentina. Ma la situazione precipita.

Stasera in tv martedì 15 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2012, di Asger Leth, 40 carati, con Sam Worthington. L’ex poliziotto Nick Cassidy, in prigione per un crimine che non ha commesso, riesce ad evadere. Poi decide di salire in cima a un grattacielo per attirare l’attenzione e proclamare la sua innocenza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Alessandro Celli, Mondocane, con Dennis Protopapa, Giuliano Soprano. Due orfani, Christian e Pietro, fanno di tutto per entrare nella gang di Testacalda, carismatico capo della banda delle Formiche. Il clan si contende il territorio con un gruppo rivale.