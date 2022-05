Internazionali BNL d’Italia 2022, il torneo di tennis al Foro Italico di Roma: i match e la diretta streaming su Sky e Mediaset

Condividi su

Al via la 79esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia 2022, il prestigioso torneo di tennis che accende i riflettori sull’Italia. I tennisti più importanti al mondo si sfideranno a colpi di racchetta sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dall’8 al 15 maggio. Il torneo di tennis al debutto è valido per i circuiti ATP World Tour Masters 1000 e WTA 1000. Tutti i match degli Internazionali di Roma verranno trasmessi sulla piattaforma Sky e le partite più salienti andranno in onda in chiaro sui canali Mediaset.

Il calendario dei match agli Internazionali BNL d’Italia 2022

Gli Internazionali BNL d’Italia 2022 debuttano domenica 8 maggio e si concluderanno, con il match finale, domenica 15 maggio. Appuntamento fisso ogni anno, fiore all’occhiello dello sport made in Italy, la competizione dei BNL di tennis aprirà le porte sia al torneo maschile che quello femminile. Nel girone maschile spiccano i campioni storici del tennis, vedremo in campo il talento di Novak Djokovic e Rafael Nadal.

E i tennisti in ascesa che si sono distinti nel corso degli ultimi mesi, come Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrej Rublev, Alexander Zverev. Ma anche Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Felix Augere-Aliassime e Cameron Norrie. Non potevano mancare al torneo per eccellenza italiano i tennisti nostrani – prevista la presenza di 6 azzurri -, da Jannik Sinner a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi. Bisognerà attendere la giornata di martedì 10 maggio per vedere scendere in campo le teste di serie note a livello internazionale.

La classifica dei tennisti in gara al Foro Italico

Al torneo degli Internazionali d’Italia – il quinto 1000 della stagione -, ci saranno le star del tennis mondiale, Djokovic e Nadal, grande attrattiva per il pubblico. Il tabellone del torneo capitolino presenta nella parte alta proprio il tennista serbo Djokovic e lo spagnolo Nadal, da previsione destinati a sfidarsi nella semifinale. Mentre i tennisti italiani Sinner e Fognini compaiono nella parte bassa del tabellone. Lo sportivo ligure si scontrerà in apertura di torneo con Thiem, ex numero 3, che sta recuperando la sua forma fisica dopo uno stop dovuto ad un infortunio. Oltre ai tennisti stranieri Zverev, Tsitsipas e Alcaraz, analogamente posizionati in classifica.

Brutta sorte per Sonego – semifinalista nel 2021 -, che dovrà vedersela nel primo turno con Shapovalov, testa di serie numero 13. A Jannik Sinner è andata meglio, sorteggiato in un buon girone della classifica, competerà in prima battuta contro Martinez. Per Jannik Sinner e Fabio Fognini potrebbe ventilarsi l’ipotesi di una sfida tra i due azzurri già al secondo turno. Agli Internazionali di tennis di Roma non parteciperanno i tennisti Berrettini e Musetti, oltre al russo Medvedev, assenti dal torneo italiano a causa di infortuni.

Il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia 2022

8 maggio – 1° turno

9 maggio – 1° turno

10 maggio – 1° turno e 2° turno

11 maggio – 2° turno

12 maggio – ottavi di finale

13 maggio – quarti di finale

14 maggio – semifinali

15 maggio – finale

PRIMO TURNO

(1) Djokovic bye

Harris vs Karatsev

Q vs Coric

(PR) Wawrinka vs (14) Opelka

(12) Schwartzman vs Kecmanovic

Bublik vs Q

Davidovich Fokina vs Ivashka

(8) Auger-Aliassime bye

(3) Nadal bye

Isner vs Q

Basilashvili vs Evans

Sonego vs (13) Shapovalov

(11) Hurkacz vs Goffin

Brooksby vs (WC) Cobolli

Korda vs Van de Zandschulp

(6) Ruud bye

(6) Rublev bye

Krajinovic vs Tiafoe

Fognini vs (WC) Thiem

(10) Sinner vs Martinez

(15) Carreno Busta vs Delbonis

Khachanov vs Q

Dimitrov vs Q

(4) Tsitsipas bye

(7) Alcaraz bye

(WC) Passaro vs Garin

Cilic vs (WC) Arnaldi

(9) Norrie vs (WC) Nardi

(16) Bautista Agut vs De Minaur

Ramos-Vinolas vs Q

Q vs Q

(2) Zverev bye

Diretta tv e streaming del torneo di tennis di Roma

Il torneo degli Internazionali d’Italia 2022 verrà diffuso integralmente in diretta tv dal colosso Sky – che ha acquisito i diritti televisivi dei 1000 di tennis -. I telespettatori potranno fruire della visione del torneo sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Il best of del torneo romano andrà in onda in chiaro sulle emittenti Mediaset. I fan del tennis potranno seguire le gesta dei loro campioni preferiti in televisione da lunedì 9 a venerdì 13 maggio sul canale 20 del digitale terrestre che trasmetterà un match al giorno, in day time.

Gli incontri clou della semifinale – uno dei due match – e la finale, previsti per sabato 14 e domenica 15 maggio, saranno trasmessi in diretta su Italia 1. In contemporanea alla diffusione sui canali Mediaset, i match saranno disponibili in streaming su Sport Mediaset e su Mediaset Infinity, La telecronaca del torneo di tennis è affidata a Giampaolo Gherarducci e Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Francesca Schiavone. La fascia del pre e post partita vedrà alla conduzione Lucia Blini dagli studi televisivi di Roma con, ospite d’onore, la tennista italiana Francesca Schiavone. Inviato sul campo dal Foro Italico di Roma, Federico Mastria, che raccoglierà le interviste e le impressioni degli sportivi in gara.

Gli Internazionali BNL di Roma, inoltre, si potranno seguire in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.