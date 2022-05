Big Show 8 maggio diretta, ultima puntata del varietà condotto da Enrico Papi

Condividi su

Questa sera, domenica 8 maggio, alle 21.30 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Big Show, con Enrico Papi. Un varietà dove tutti possono diventare protagonisti, anche persone presenti tra il pubblico dell’Auditorium Massimo di Roma. Ad affiancare il conduttore ci sarà Zeudi De Palma, il comico Scintilla e Cristina D’Avena. Tanti saranno gli ospiti della quinta puntata che parteciperanno a sorprese, sketch e gag.

Big Show 8 maggio diretta

Inizia l’ultima puntata dell’8 maggio di Big Show, il varietà condotto da Enrico Papi. Entrano in studio i suoi compagni di avventura, “l’aiutante” Scintilla e Miss Italia 2022 Zeudi Di Palma sulle note di “MammaMia” dei Maneskin, accompagnata dal corpo di ballo. La prima sorpresa della puntata ha come protagonista una ragazza presente tra il pubblico in studio di nome Shari.

E’ single ma potrebbe trovare la sua anima gemella. A seguito di alcune domande poste dal conduttore a tre ragazzi, che lei non conosce e per via di una parete non vede, sceglierà il ragazzo che più le piace solo ascoltando le risposte. Non sa però che tolta la parete ritroverà il suo papà che viene da Bali e che non vede da molti anni.

La puntata di Big Show dell’8 maggio, continua con il Midnight Quiz. Enrico Papi e Scintilla si sono intrufolati di notte a casa di Germano per sottoporlo al gioco, con la complicità della moglie Aurora.

Bernadette, la prima Big Star della puntata

La prima Big Star della puntata dell’8 maggio di Big Show si chiama Bernadette. E’ sposata con Alessandro che vuole fare un regalo a sua moglie. Vorrebbe infatti farle cantare una canzone davanti al pubblico dell’Auditorium Massimo di Roma. Bernadette però crede di dover fare una lezione di stretching che si rivela un po’ bizzarra. Si ritrova subito dopo di fronte al pubblico per esibirsi sulle note di “Io canto”.

Anche in questa ultima puntata di Big Show “l’inviata particolare” Cristina D’Avena dovrà recapitare un messaggio da parte di Alessio per un suo amico di nome Gigi. Tramite Cristina confesserà al suo amico che è stato lui l’artefice di alcuni graffi sulla sua macchina, a cui ha cercato di rimediare usando il corredo del matrimonio della mamma. “Noi fabbri siamo così le mani di ragù […] tre quattro mesi fa mi è caduta giù la pinza sulla tua alfa blu” canta Cristina sulla base musicale della canzone dei Puffi.

La prossima sorpresa di Big Show ha come protagonisti due fidanzati, entrambi con la passione per il canto. Il loro sogno è quello di cantare insieme, ed Enrico Papi esaudisce questo desiderio facendoli esibire di fronte al pubblico dell’Auditorium.

Big Show 8 maggio – Le sorprese continuano

La puntata di Big Show dell’8 maggio prosegue con il Quiz a Sorpresa. A giocare è Enrico che dovrà far in modo che sua moglie Anna risponda con determinate risposte ad alcune domande poste da lui stesso e suggerite da Papi. La prossima protagonista di uno scherzo si chiama Sofia, che fa molti scherzi al marito Mimmo ma che questa sera si è voluto vendicare.

Va in onda una clip che mostra come, con la complicità del programma, è riuscito a fare uno scherzo appunto, alla moglie. Sofia crede di dover fare un’intervista all’interno del locale dove lavora. Un disturbatore complice però interrompe l’intervista continuamente.

Per l’ultima puntata di Big Show Cristina D’Avena duetterà con alcune persone presenti tra il pubblico. Il duetto si svolgerà in un modo particolare. Mentre Cristina canta, viene mostrato infatti un video alle sue spalle di un’esibizione di Alessandro, Sabrina e Demio, Katia ed Emanuele, al karaoke.