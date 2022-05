Champions League Real Madrid-Liverpool, dove vederla: in diretta su Sky e Canale 5

Condividi su

Sabato 28 maggio è prevista, in programmazione su Sky e su Canale 5, la finale di Champions League. Le due squadre che si contenderanno la vittoria finale sono il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Jurgen Klopp.

Champions League finale programmazione, su Canale 5 via al collegamento dalle 20:40

Per quanto riguarda la programmazione di Canale 5, l’appuntamento con la finale di Champions League partirà dalle ore 20:40, dopo un’edizione (breve) di Striscia la Notizia. Dalle ore 20:40, poi, inizierà direttamente il collegamento con lo Stade de France di Parigi, dove si giocherà la finale. Qui prenderanno subito la linea Massimo Callegari e Roberto Cravero. I due, infatti, sono i commentatori scelti dal Biscione per raccontare il match più atteso di tutta la stagione calcistica. A bordo campo, per descrivere live ciò che succede sulle panchine, ci saranno invece Angiolo Radice e Irma D’Alessandro.

Il prepartita visibile solo su Mediaset Infinity

Su Canale 5 non andrà in onda un vero e proprio pre-partita. Questo, infatti, sarà trasmesso in esclusiva solo in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione di questo spazio ci sarà Benedetta Radaelli che accoglierà in studio, come ospite, Mino Taveri.

La programmazione della finale di Champions League su Canale 5, poi, continuerà anche dopo il triplice fischio. Sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, andrà in onda un lunghissimo post-partita, nel quale si commenterà ciò che è accaduto in campo. Inoltre, sarà anche seguita la premiazione. A condurre questo spazio ci sarà Alberto Brandi. Numerosi gli ospiti attesi, tra i quali figurano anche Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Christian Panucci. Insieme a loro, poi, ci sarà anche Graziano Cesari, che analizzerà tutti i casi di moviola.

Champions League finale programmazione, su Sky Sport Uno programmazione dedicata

Su Sky, invece, la programmazione tv della finale di Champions League consisterà in un vero e proprio palinsesto dedicato. Infatti, su Sky Sport Uno, gli approfondimenti legati alla Champions inizieranno dalle ore 18:30. A quest’ora, infatti, sarà trasmesso uno speciale dedicato al cammino in Coppa del Liverpool. In tale appuntamento saranno mostrati tutti i gol realizzati dai Reds nella competizione. Dalle 19:00, invece, andrà in programmazione uno speciale dedicato al cammino in Coppa del Real.

Il vero e proprio pre-partita, poi, partirà dalle ore 19:30 e terrà compagnia al pubblico fino alle ore 21:00, quando inizierà il match. Il commento della partita sarà curato da Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Al termine dell’incontro ci sarà spazio per un lungo post-partita ricco, come di consueto, di numerosi ospiti. Oltre che su Sky Sport Uno (canale 201), la finale sarà visibile anche su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251).