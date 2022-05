Eurovision Song Contest, ascolti in Europa: record di telespettatori in UK e in Spagna, 96% di share in Islanda

Condividi su

Stando ai dati di ascolti europei, l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest ha avuto un grandissimo successo. La kermesse di Torino, condotta da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ha ottenuto 161 milioni di spettatori complessivi. Il dato è il totale di tutte e tre le serate.

Eurovision 2022 ascolti europei, in Islanda la finalissima ha ottenuto una share del 96%

A comunicare gli ascolti europei, tramite un comunicato, è l’EBU, ovvero l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2022. La kermesse, nella finale, ha ottenuto una share media europea del 43,3%. Dato, questo, più alto del circa 3% rispetto a quello ottenuto nella scorsa edizione. A trainare il dato della share sono, senza ombra di dubbio, i paesi del Nord Europa. Su tutti l’Islanda, che ha ottenuto una share record pari al 96,4%.

Osservando gli altri ascolti europei dell’Eurovision 2022, si nota il grande successo che la kermesse ha avuto anche nelle nazioni scandinave. La Norvegia, in particolare, ha ottenuto nella finalissima una share dell’89,1%. Leggermente più bassi i dati della Svezia e della Finlandia, fermi (rispettivamente) a quota 81,4% e 72,1%. Oltre a loro, altre otto nazioni (più l’area fiamminga del Belgio) hanno ottenuto una share superiore al 50%. Queste nazioni sono Lituania, Paesi Bassi, Spagna, Grecia, Armenia, Danimarca, Regno Unito ed Estonia. In Italia, invece, la finale ha raccolto 6,6 milioni di telespettatori per una share del 41,9%.

Eurovision 2022 ascolti europei, i paesi alla vigilia favoriti hanno ottenuto record Auditel

Interessanti sono, poi, gli ascolti ottenuti da alcune nazioni. In particolare, la finalissima dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto ascolti record in due nazioni che, alla viglia, erano favorite per la vittoria finale: Spagna e Gran Bretagna.

In particolare, il britannico Sam Ryder ha raccolto un seguito di 8,9 milioni di telespettatori. Queste, infatti, sono le persone che hanno seguito, in media, la serata finale. Un vero e proprio record, essendo il dato più alto in assoluto in questo 2022. Dati simili sono stati ottenuti anche dalla Spagna. La nazione, che in gara era rappresentata da Chanel, ha avuto una media spettatori di 6,8 milioni. Ascolto, questo, che ha permesso di avere un aumento dell’86% rispetto ai dati Auditel dell’edizione del Festival 2021.

L’evento ha ottenuto un ottimo seguito tra i giovani

Analizzando i dati di ascolto europei ottenuti in tutte e tre le serate dell’Eurovision Song Contest 2022, emerge che la maggioranza del pubblico era composta da giovani. La fascia 15-24 anni, in particolare, ha contribuito ad una share media del 56,2%. Cifra in crescita rispetto allo scorso anno, quando il dato di ascolto dei giovani fu del 53%.

Buonissimi, infine, anche i dati relativi alle interazioni web ricevute dall’Eurovision. In particolare, ottimi i dati di TikTok (sponsor della manifestazione): qui, infatti, l’account del Festival ha ottenuto un totale di 189 milioni di visualizzazioni nelle due settimane precedenti alla finale. Nello stesso periodo di tempo, l’account di Youtube ha ottenuto, invece, un totale di 42,3 milioni di visualizzazioni uniche. Di queste, il 63% provengono da utenti con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni.