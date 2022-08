Serie A 2022-2023, prima giornata: calendario, orari, commentatori, dove vedere le partite

Condividi su

Sabato 13 agosto parte la prima giornata del campionato di Serie A 22/23. La massima competizione calcistica del nostro paese, anche nella prossima stagione, sarà trasmessa integralmente su DAZN. L’emittente OTT, infatti, ha i diritti tv per tutte le gare del campionato fino alla stagione 2023/2024. Sky, invece, potrà mandare in onda tre partite per ogni turno.

Serie A 22/23 prima giornata, le partite del sabato

La prima giornata della Serie A 22/23, come detto, parte il 13 agosto. In tale data si giocheranno quattro match. Si inizierà alle 18:30 con il fischio di inizio delle partite tra il Milan e l’Udinese e tra la Sampdoria e l’Atalanta. L’esordio dei campioni in carica sarà visibile solo su DAZN, mentre il match tra la Doria e la Dea sarà trasmessa anche su Sky, sui canali Sky Sport HD (252) e Sky Sport Calcio HD (202).

Dalle ore 20:30, invece, DAZN avrà in programmazione Lecce-Inter e Monza-Torino. Gli abbonati a Sky avranno la possibilità di assistere al match tra la neopromossa e i nerazzurri. La sfida sarà nei palinsesti di Sky Sport HD (251), Sky Sport Uno HD (201) e Sky Sport Calcio HD (202).

Sull’emittente satellitare i match della prima giornata di Serie A 22/23 in onda il sabato saranno preceduti e seguiti da Sky Sport L’Originale. L’appuntamento, condotto da Alessandro Boban, potrà contare sulla partecipazione di numerosi ospiti tra i quali Gianluca Di Marzio, Walter Zenga e Paolo Condò. Anche DAZN racconterà il pre e i post partita con degli approfondimenti speciali.

Serie A 22/23, i match della domenica

La prima giornata della Serie A 22/23 continuerà domenica 14 agosto. Quattro gli appuntamenti previsti. I primi due si svolgeranno alle 18:30, quando si sfideranno Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna. Sky trasmetterà solo il match dell’Olimpico di Roma. L’emittente satellitare racconterà il pre e il post match con il programma La Casa dello Sport.

La prima giornata di Serie A 22/23 proseguirà, alla viglia di Ferragosto, alle 20:45. In tale fascia oraria si disputeranno Spezia-Empoli e Salernitana-Roma ed entrambe saranno trasmesse solo su DAZN.

Gli impegni del lunedì

La prima giornata di Serie A 22/23 si concluderà lunedì 15 agosto. Nel giorno di Ferragosto, infatti, debutteranno due big del campionato: il Napoli e la Juventus. I Partenopei saranno impegnati sul campo dell’Hellas Verona dalle 18:30. La Juve, invece, giocherà alle 20:45 in casa contro il Sassuolo. Anche in questo caso le partite saranno un’esclusiva dell’emittente OTT.

In virtù dell’accordo tra Sky e DAZN, comunque, gli abbonati della piattaforma satellitare potranno assistere ai match trasmessi in esclusiva dall’emittente streaming. Ciò grazie a ZONA Dazn, disponibili ai canali 214, 215, 216, 217 e 218. Tuttavia, per poter assistere a tali reti, sarà comunque necessario avere un abbonamento attivo con la piattaforma OTT.

Sky e DAZN hanno reso noti i nomi dei commentatori della prima giornata di Serie A 22/23. Per l’emittente satellitare, Sampdoria-Atalanta sarà raccontata da Andrea Marinozzi e Riccardo Marocchi. Lecce-Inter, invece, avrà alla cabina di commento Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Lazio-Bologna, infine, sarà commentata da Riccardo Gentile e Fernando Orsi.

Per quanto riguarda DAZN, Milan-Udinese sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Marco Parolo, mentre Sampdoria-Atalanta sarà commentata da Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini. Lecce-Inter avrà le voci di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin, Monza-Torino quelle di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi.

La prima giornata di Serie A 22/23 continuerà, su DAZN, con Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna. Il primo appuntamento sarà commentato da Andrea Calogero e Fabio Bazzani, mentre il secondo da Federico Zanon e Sergio Floccari. Gabriele Giustiniani e Federico Peluso racconteranno Spazia-Empoli, Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi saranno le voci di Salernitana-Roma. Infine, Verona-Napoli e Juve-Sassuolo verranno commentate (rispettivamente) da Stefano Borghi-Riccardo Montolivo e Riccardo Mancini-Massimo Ambrosini.