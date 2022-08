Champions League 16-17 agosto, la programmazione tv: su Sky e Canale 5 i preliminari d’andata

Condividi su

Martedì 16 e mercoledì 17 agosto si giocheranno i match di andata dei preliminari di Champions League. La competizione, la cui fase a gironi inizierà a settembre, sarà visibile, anche nella prossima stagione, su Sky, Mediaset e Amazon Prime Video.

Champions League 16-17 agosto, i match del martedì

I preliminari di Champions League partiranno martedì 16 agosto. In tale data si giocheranno tre incontri, tutti con fischio di inizio previsto per le 21:00. Si inizierà con il match tra il Bodo/Glimt e la Dinamo Zagabria. La partita sarà visibile solo su Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport 252. La seconda sfida, invece, opporrà il Copenaghen al Trabzonspor. Tale match sarà trasmesso, in esclusiva, su Sky Sport 254.

Il calendario dei preliminari di Champions League del 16 agosto terminerà con la partita tra il Rangers e il PSV Eindhoven. La partita sarà trasmessa su Sky, al canale Sky Sport 253. Chi volesse seguire i momenti salienti di tutte le sfide potrà seguire Diretta Gol, in onda su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251. Le partite saranno disponibili anche in streaming, tramite Now TV e Sky Go.

La partita tra il Rangers e il PSV Eindhoven sarà visibile su Canale 5

I preliminari di Champions League che si giocheranno tra il 16 e il 17 agosto saranno trasmessi anche in chiaro. In particolare, così come avvenuto lo scorso anno, sarà Mediaset a mandare in onda i match della competizione calcistica più importante d’Europa. Per il turno di andata, Italia 1 trasmetterà, dalle 21:00, la diretta del match tra Rangers e PSV Eindhoven. L’incontro sarà visibile in streaming su Mediaset Play.

Champions League 16-17 agosto, le partite del mercoledì

I preliminari di andata di Champions League proseguiranno nella giornata di mercoledì 17 agosto. In tale data si giocheranno altre tre sfide. Alle 18:45 si disputerà il match tra il Qarabag e il Viktoria Plzen, trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 251.

Dalle 21:00, sempre sull’emittente satellitare, si disputerà Maccabi Haifa–Stella Rossa Belgrado, in programmazione su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Come avvenuto il giorno prima, gli incontri saranno visibili in streaming su Now TV e Sky Go. Il turno dei preliminari di Champions League si concluderà, il 17 agosto, con la partita tra la Dinamo Kiev e il Benfica. L’incontro, al via dalle 21:00, sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video.

Champions League 16-17 agosto, i telecronisti di Sky

Sky ha reso noto i nomi dei telecronisti delle partite di Champions League del 16 e 17 agosto. Il match tra il Bodo Glimt e la Dinamo Zagabria sarà commentato da Dario Massara, mentre Rangers-PSV sarà raccontato da Filippo Benincampi. Copenaghen-Trabzonspor avrà la voce di Christian Giordano.

Su Diretta Gol, invece, le partite saranno raccontate (rispettivamente) da Daniele Barone, Federico Zancan e Paolo Ciarravano. Qarabag-Viktoria Plzen sarà commentata da Alessandro Sugoni, Maccabi Haifa-Stella Rossa da Riccardo Gentile.