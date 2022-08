Serie A 2022/2023, programmazione tv della seconda giornata: orari e dove vedere le partite

Condividi su

A partire da sabato 20 agosto si disputerà la seconda giornata di Serie A 2022/2023. Le dieci partite in calendario saranno visibili tutte su DAZN. L’emittente OTT, nonostante le polemiche per i malfunzionamenti, detiene i diritti tv della manifestazione per altre due stagioni.

Serie A 2022/2023 seconda giornata, i match di sabato

La seconda giornata di Serie A 2022/2023, come detto, partirà il 20 agosto. In tale data si giocheranno ben quattro anticipi, distribuiti tra le ore 18:30 e le 20:45. Nel pomeriggio, in particolare, si disputeranno le partite Torino-Lazio e Udinese-Salernitana.

Entrambe saranno visibili su DAZN, mentre il match dell’Olimpico di Torino sarà in programmazione anche su Sky. Qui, in particolare, andrà in onda su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252.

La seconda giornata di Serie A 2022/2023 proseguirà alle 20:45 con Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce. Il match di Reggio Emilia sarà un’esclusiva DAZN; i nerazzurri e gli spezzini, invece, saranno visibili anche su Sky. Qui, in particolare, andrà in onda su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

Serie A 2022/2023 seconda giornata, il calendario di domenica e lunedì

Altri quattro match della seconda giornata di Serie A 2022/2023 si disputeranno domenica 21 agosto. Esattamente come il giorno prima, le partite si giocheranno alle 18:30 e alle 20:45. Il pomeriggio si sfideranno Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza.

Entrambe saranno in programmazione solo su DAZN. Alle 20:45, invece, si disputerà il big match Atalanta-Milan e la sfida Bologna-Verona. Quest’ultima, oltre che sulla piattaforma OTT, andrà in scena su Sky Sport 251.

La seconda giornata di Serie A 2022/2023 si concluderà lunedì 22 agosto, quando si giocheranno le ultime partite. Alle 18:30 ci sarà il fischio di inizio del match tra la Roma e la Cremonese, mentre nel posticipo delle 20:45 si affronteranno la Sampdoria e la Juventus. Ambedue saranno un’esclusiva DAZN.

I telecronisti Sky e DAZN

Sky e DAZN hanno reso noti i nomi dei telecronisti che racconteranno le partite della seconda giornata di Serie A 2022/2023. Per quanto riguarda l’emittente satellitare, Lazio-Torino sarà commentata da Federico Zancan e Fernando Orsi. Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi saranno in cabina di commento di Inter-Spezia. Dario Massara e Lorenzo Minotti, invece, saranno le voci di Bologna-Verona.

Su DAZN, Torino-Lazio e Udinese-Salernitana saranno raccontate da Gabriele Giustiniani-Massimo Gobbi e Federico Zanon-Stefan Schwoch. Sassuolo-Lecce sarà commentata da Andrea Calogero e Dario Marcolin, mentre Inter-Spezia avrà come telecronisti Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi.

Riccardo Mancini e Alessandro Budel accompagneranno i tifosi di Napoli-Monza. Le voci di Empoli-Fiorentina saranno Dario Mastroianni e Federico Peluso. Il big match tra l’Atalanta e il Milan sarà commentato da Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. Alberto Santi e Sergio Floccari saranno i telecronisti di Bologna-Verona. Infine, Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus avranno le voci di Ricky Buscaglia-Emanuele Giaccherini e Stefano Borghi-Marco Parolo.