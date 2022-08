Serie A 2022/2023 quarta giornata, la programmazione tv: Juventus-Spezia visibile su Sky

Condividi su

Da martedì 30 agosto si gioca la quarta giornata di Serie A 2022/2023. Il massimo campionato calcistico, infatti, disputa il primo turno infrasettimanale della stagione. Come al solito, le partite sono visibili su DAZN e su Sky.

Serie A 2022/2023 quarta giornata, gli anticipi del martedì

La quarta giornata di Serie A 2022/2023 inizia, come già detto, il 30 agosto. In tale giornata, alle 18:30, scendono in campo Sassuolo-Milan. La sfida è visibile solo su DAZN, così come i due match previsti alle 20:45. In tale fascia oraria, infatti, si affrontano Inter-Cremonese e Roma-Monza.

La quarta giornata di Serie A 2022/2023 continua mercoledì 31 agosto. Si parte alle 18:30 con ben tre incontri in contemporanea: Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio e Udinese-Fiorentina. Tutti sono trasmessi da DAZN, mentre Sky ha in programmazione la sfida del Marassi di Genova tra i blu-cerchiati e i bianco-celesti. L’emittente satellitare, in particolare, ha il match nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252.

Il turno si chiude giovedì con due posticipi

La quarta giornata di Serie A 2022/2023 prosegue, il 31 agosto, con le partite delle 20:45. In questa fascia oraria, infatti, scendono in campo la Juventus e il Napoli. La prima accoglie lo Spezia, mentre i Partenopei affrontano in casa il Lecce. Il match della squadra allenata da Luciano Spalletti è un’esclusiva di DAZN. La Juventus, invece, è visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

La quarta giornata di Serie A 2022/2023 termina giovedì 1° settembre con due posticipi, entrambi con fischio di inizio previsto per le 20:45. A tal proposito, Atalanta-Torino è trasmessa solo su DAZN, mentre Bologna-Salernitana è nei palinsesti di Sky. Qui, come accaduto per le altre partite del turno, è in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Serie A 2022/2023 quarta giornata, i telecronisti

DAZN e Sky hanno reso noti i nomi dei telecronisti delle sfide della quarta giornata di Serie A 2022/2023. Sull’emittente satellitare, Sampdoria-Lazio è commentata da Andrea Marinozzi e Fernando Orsi. Juventus-Spezia e Bologna-Salernitana, infine, hanno le voci di Federico Zancan-Tommaso Marocchi e Davide Polizzi-Beppe Bergomi .

Su DAZN, Sassuolo-Milan ha come telecronisti Stefano Borghi-Simone Tiribocchi. Inter-Cremonese e Roma-Monza, poi, sono raccontate rispettivamente da Pierluigi Pardo-Marco Parolo e Riccardo Mancini-Alessandro Budel.

Per ciò che riguarda i match del mercoledì, i commentatori di Empoli-Hellas Verona sono Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini. Sampdoria-Lazio e Udinese-Fiorentina hanno le voci di Andrea Calogero-Stefan Schwoch e Alberto Santi-Sergio Floccari. I match Juventus-Spezia e Napoli-Lecce, invece, hanno come telecronisti Ricky Buscaglia-Massimo Gobbi ed Edoardo Testoni-Massimo Ambrosini. Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana del giovedì, infine, sono commentate da Gabriele Giustiniani-Manuel Pasqual e Federico Zanon-Alessandro Budel.