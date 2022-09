MotoGP Gran Premio Giappone, la programmazione tv: la gara al via alle 8 di mattina

Condividi su

A partire da venerdì 23 settembre si disputa il week end del Gran Premio di Giappone di MotoGP. L’appuntamento è il quintultimo del moto mondiale e la classifica dei piloti è ancora da scrivere. Il circuito sul quale si corre tutto il fine settimana è quello del Twin Ring Motegi.

MotoGP Gran Premio Giappone, Pecco Bagnaia continua la caccia a Quartararo

Il Gran Premio del Giappone di MotoGP potrebbe essere decisivo ai fini della classifica finale dei piloti. Al momento, infatti, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è in testa al mondiale con un vantaggio di soli 10 punti sull’italiano Pecco Bagnaia. Il Ducatista, però, è in un vero e proprio periodo di grazia, riuscendo a finire sul podio nelle ultime cinque corse.

Il Gran Premio di Giappone di MotoGP prende il via, come detto, il 23 settembre. In tale data si corre la prima prova libera, che si disputa a partire dalle ore 08:05. La sessione è visibile, in diretta e in esclusiva, solo su Sky. Qui, in particolare, è trasmessa su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Le qualifiche del sabato

Il Gran Premio del Giappone di MotoGP prosegue sabato 24 settembre. I piloti scendono in pista alle ore 03:50 per correre la seconda prova libera. Dalle 07:25 alle 07:55, inoltre, si disputa la terza (e ultima) libera. Ambedue gli appuntamenti, così come accaduto il venerdì, sono visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

La giornata del sabato, come da tradizione, ha in calendario anche le qualifiche. Queste prendono il via dalle ore 08:05 e sono trasmesse, in diretta e in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. L’evento, che definisce la griglia di partenza per la gara, va in onda (seppur in differita e in forma ridotta) su TV8. Nei palinsesti del canale del digitale terrestre, infatti, è presente una sintesi della sessione, al via alle 14:00.

MotoGP Gran Premio Giappone, a che ora si corre la gara

Il weekend di corsa termina domenica 25 settembre. Il primo impegno della giornata è alle 03:40, quando si disputa il warm up. L’appuntamento è l’ultima occasione, per i piloti, per mettere a punto le strategie in vista della gara. La visione è un’esclusiva di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

I semafori verdi del via alla gara si accendono alle 08:00. La diretta dell’evento è a cura dei canali 201 e 208 di Sky. In chiaro è TV8 a mandare in onda la differita della corsa, con orario di inizio previsto per le 14:00.

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Giappone del MotoGP sono trasmessi anche in streaming su Sky Go e Now TV. Il commento, sia in chiaro che a pagamento, è a cura di Guido Meda e Mauro Sanchini.