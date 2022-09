Stasera in tv venerdì 23 settembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 23 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Agorà Speciale Elezioni ’22, talk condotto da Monica Giandotti. Su Nove, il varietà Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 23 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Nations League: Italia-Inghilterra. Torna la Nations League, e gli azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini scendono in campo allo Stadio Meazza di Milano per affrontare un avversario di grande tradizione, l’Inghilterra, allenata da Gareth Southgate. Nella gara d’andata, disputata l’11 giugno, le squadre hanno pareggiato 0-0.

Su Raitre, invece, alle 21.25, l’attualità con Agorà Speciale Elezioni ’22. Il popolare talk del mattino di Raitre approda in prima serata per fornire un ultimo approfondimento a poche ore dalle elezioni politiche. A condurlo è Monica Giandotti che, con servizi, interviste e i pareri degli ospiti in studio ricapitola argomenti e protagonisti della competizione elettorale.

Su Rai 5, alle 20.50, Opera Lirica: Capuleti e Montecchi. In diretta dal Teatro Massimo Bellini di Catania un nuovo allestimento di Romeo e Giulietta di Vincenzo Bellini. Il soprano Ruth Iniesta interpreta il ruolo di Giulietta e il mezzosoprano Chiara Amarù è Romeo. Dirige Fabrizio Maria Carminati.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. E’ cominciato il conto alla rovescia in vista delle elezioni: da domani scatta il silenzio prescritto dalla legge subito prima che aprano i seggi. Per l’occasione “Quarto grado” viene sostituito da una puntata speciale dell’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, ovviamente dedicato al voto.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Speciale Tg La7. Prima che scatti il cosiddetto silenzio elettorale, Enrico Mentana dedica un ultimo approfondimento alle tappe salienti della campagna svolta dalle coalizioni in campo, riassumendo i punti chiavi dei loro programmi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. A due giorni dalle elezioni politiche ripartono i live dello show di Maurizio Crozza in onda su questa rete dal 2017. Tra le imitazioni più attese del comico genovese, Enrico Letta con la sua nostalgia per Parigi, dove ha insegnato.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia. Dolci in forno. Il nuovo giudice è Tommaso Foglia. Nato a Nola (NA) nel 1990, ha l’opportunità di formarsi al Don Alfonso 1890, a Sant’Agata sui Due Golfi. Nel 2022, nominato Pastry Chef, entra nel cast di Bake Off Italia.

I film di questa sera venerdì 23 settembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2005, di M. Haistrom, Derailed – Attrazione letale, con Clive Owen. Charles, perfetto padre di famiglia, incontra per caso la sexy Lucinda, con la quale vive un’avventura. Ma la situazione precipita e lui si ritrova al centro di un ricatto.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film di fantascienza del 2004, di Roland Emmerich, The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, con Dennis Quaid. Lo scienziato Jack Hall (Dennis Quaid) lancia l’allarme: il surriscaldamento del globo sta per provocare una catastrofe. La Casa Bianca però non gli dà retta e così una terribile tempesta distrugge New York: soltanto pochi rimangono in vita. Tra loro c’è anche Sam (Jake Gyllenhaal), figlio di Jack.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2012, di Christian Vincent, La cuoca del presidente, con Catherine Frot. La chef Hortense viene richiesta, con sua grande sorpresa, dal presidente francese per occuparsi delle cucine dell’Eliseo. La gelosia dei colleghi la metterà a dura prova.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film d’azione del 2013, di C. Rinsch, 47 Ronin, con Keanu Reeves. Giappone: il mezzosangue Kai si unisce a Oishi, il leader di un gruppo di ronin. Insieme cercano di vendicarsi del tiranno che ha ucciso il loro maestro, mettendo al bando i suoi seguaci guerrieri.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1976, di e con Clint Eastwood, Il texano dagli occhi di ghiaccio. Guerra di secessione: la moglie e il figlio dell’agricoltore Josey Wales vengono trucidati da alcuni fanatici nordisti. Allora lui si arruola nelle file sudiste in cerca di vendetta.

Stasera in tv venerdì 23 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Pedro Almodòvar, Parla con lei, con Javier Càmara, Dario Grandinetti. Un infermiere si prende cura da tre anni di una ballerina in coma. Quando viene ricoverata una torera nelle stesse condizioni, diventa amico del fidanzato di lei.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peter Weir, Master & Commander – Sfida ai confini del mare, con Russell Crowe. Durante le guerre napoleoniche, il vascello inglese del capitano Aubrey viene attaccato dai francesi. Nonostante i danni, Aubrey insegue il nemico fino alle Galapagos.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2017, di Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia, con Toni Servillo. L’investigatore Vogel raggiunge una sperduta cittadina di Avechot per risolvere il caso di una sedicenne scomparsa. I sospetti ricadono subito su un insegnante della scuola locale.