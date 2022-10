Serie A ottava giornata, la programmazione tv: dove vedere le partite, calendario, orari

Condividi su

Sabato 1° ottobre parte l’ottava giornata di Serie A 2022-2023. Il massimo campionato calcistico torna dopo una settimana di pausa. Nello scorso week end, infatti, non si è disputata nessuna partita a causa degli impegni delle nazionali in Nations League.

Serie A 2022-2023 ottava giornata, le partite del sabato

Sabato 1° ottobre si giocano tre match valevoli per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023. Si parte alle ore 15:00, quando il Napoli capolista ospita allo stadio Diego Armando Maradona il Torino. A partire dalle 18:00, invece, parte il big match che oppone l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. Entrambi i gli appuntamenti sono visibili, in diretta e in esclusiva, solo su DAZN.

Il posticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023 è quello tra Empoli e Milan. La sfida ha il fischio di inizio previsto dalle 20:45. Oltre alla già citata piattaforma OTT (che manda in onda tutti gli impegni del turno), la trasferta dei Campioni d’Italia in carica è trasmessa anche su Sky. Qui, in particolare, è in programmazione su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Serie A 2022-2023 ottava giornata, le sfide della domenica e del lunedì

La giornata clou dell’ottavo turno di Serie A 2022-2023 è, però, quella di domenica 2 ottobre. Il primo incontro del giorno è alle 12:30, quando la Lazio ospita lo Spezia. L’appuntamento, oltre che su DAZN, è trasmesso su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Si continua alle 15:00, quando si disputano tre partite: Lecce-Cremonese, Sampdoria-Monza e Sassuolo-Fiorentina.

Alle ore 18:00 il turno continua con la sfida tra l’Atalanta e la Fiorentina. Segue Juventus–Bologna, con fischio di inizio previsto per le 20:45. Tutte sono un’esclusiva della sola emittente OTT. L’ottava giornata di Serie A 2022-2023 termina lunedì 3 ottobre con il posticipo serale che oppone l’Hellas Verona e l’Udinese. L’incontro, al via alle 20:45, è nella programmazione di DAZN e Sky, sui canali 202, 213 e 251.

Le emittenti tv hanno reso noti i telecronisti dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023. Per Sky, Empoli-Milan ha le voci di Compagnoni-Marchegiani. Lazio-Spezia e Hellas Verona–Udinese sono raccontate da Gentile-Orsi e Massara-Marocchi.

Su DAZN, i telecronisti di Napoli-Torino sono Borghi-Marcolin, mentre quelli di Inter-Roma ed Empoli-Milan sono (rispettivamente) Pardo-Montolivo e Mancini-Gobbi. L’ottava giornata di Serie A 2022-2023 prosegue con gli incontri della domenica. A tal proposito, il commento di Lazio-Spezia e Lecce-Cremonese è curato da Testoni-Floccari e Santi-Peluso. Le voci di Sampdoria-Monza e Sassuolo-Salernitana sono quelle di Calogero-Pasqual e Zanon-Budel. Le coppie Mastroianni-Parolo e Buscaglia-Tiribocchi, invece, raccontano Atalanta-Fiorentina e Juventus-Bologna. Il lunedì, infine, Hellas Verona-Udinese ha in cabina di regia Giustiniani-Giaccherini.