Nations League quinta sesta giornata, la programmazione tv: le partite dell’Italia sulla Rai, su TV8 Francia-Austria

Da giovedì 22 settembre si disputano le partite valevoli per la quinta e la sesta giornata di Nations League. Oltre all’Italia, scendono in campo compagini di assoluto spessore come la Francia, la Germania e l’Olanda.

Nations League quinta sesta giornata, la programmazione dell’Italia

Tra i protagonisti della quinta e sesta giornata di Nations League, come già accennato, ci sono i nostri portacolori. La Nazionale, guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, vuole rialzare la testa dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali.

Si parte venerdì 23 settembre, con l’Italia che sfida, in quel di San Siro, l’Inghilterra. Si prosegue lunedì 26, con la difficile trasferta in Ungheria. Ambedue gli eventi hanno il fischio di inizio fissato per le 20:45. La diretta degli incontri di Nations League è curata esclusivamente da Rai 1 e, in streaming, da Rai Play. Il commento è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Le partite sono trasmesse, in replica a mezzanotte, anche su Sky Sport Uno (e in streaming su Now TV e Sky Go), con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Le altre partite trasmesse in chiaro

Oltre a quelli dell’Italia, altri due incontri della quinta e sesta giornata di Nations League sono visibili in chiaro. Per ciò che riguarda TV8, l’appuntamento scelto è quello tra Francia-Austria, in programma giovedì 22 settembre dalle 20:45. Sabato 24, invece, è la volta del canale Mediaset 20, che manda in onda, sempre dalle 20:45, Spagna-Svizzera.

Nations League quinta sesta giornata, le sfide più importanti visibili su Sky

Il calendario della quinta e sesta giornata di Nations League contiene diverse altre partite interessanti, visibili in diretta ed esclusiva su Sky e, in streaming, su Sky Go e Now TV. Da giovedì 22 a martedì 27 settembre, dalle 20:45, su Sky Sport Football (canale 203) va in onda Diretta Gol, che permette al pubblico di seguire in contemporanea tutti i match delle serate (tra i quali Croazia-Danimarca e Polonia-Olanda).

Sull’emittente satellitare a pagamento, però, sono trasmesse anche delle dirette integrali. A tal proposito, venerdì 23, alle 20:45, su Sky Sport Uno è in programmazione la diretta di Germania-Ungheria (telecronaca di Nicola Roggero). Il giorno successivo, alle 15:00 su Sky Sport Football, è prevista Armenia-Ucraina (commento di Nicola Pucci).

Il 25, in prima serata sul canale 201, è invece nei palinsesti lo scontro tra l’Olanda e il Belgio. Per ciò che riguarda il lunedì, sempre in prima serata su Sky Sport Uno, si gioca Inghilterra-Germania. La quinta e la sesta giornata di Nations League terminano il 27 settembre, quando sul canale 201, dalle 20:45, il Portogallo ospita la Spagna.