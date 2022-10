MotoGP Gran Premio Australia, la programmazione tv del Mondiale visibile su Sky e TV8

Condividi su

Venerdì 14 ottobre inizia il Gran Premio di Australia di MotoGP. L’evento è il terzultimo in calendario e si corre presso il circuito di Phillip Island.

MotoGP Gran Premio Australia, la lotta per il titolo è apertissima

La MotoGP, con il Gran Premio di Australia, torna in pista dopo una settimana di pausa. L’appuntamento è attesissimo da tutti gli appassionati (e non solo) a causa della classifica piloti. L’italiano Bagnaia, in sella alla Ducati, è stato protagonista di un’ottima seconda parte di Mondiale, che gli ha permesso di rimontare sull’attuale leader Quartararo (Yamaha). Ad oggi, tra i due vi sono solo due punti di distanza. Più lontano, ma comunque ancora in gioco, è lo spagnolo Espargaro, in terza posizione a venti punti di distacco dal primo in classifica.

Il fine settimana prende il via nella notte tra giovedì e venerdì. Alle ore 00:55 si disputa la prima prova libera, seguita dalla seconda al via alle 05:10. Entrambe sono visibili in diretta e in esclusiva solo su Sky, presso i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Le qualifiche nella notte tra venerdì e sabato

Il Gran Premio di MotoGP di Australia va avanti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre. Dalle 00:55, infatti, si disputa la terza prova libera, seguita dalla quarta (e ultima) che parte alle 04:35. Anche in questo caso, come il giorno precedente, le libere sono una esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

L’evento clou del sabato sono le qualifiche, che si corrono dalle 05:10. Tale appuntamento è fondamentale per l’esito dell’intero fine settimana, in quanto determina la griglia di partenza della gara. Anch’esso è in programmazione sui canali 201 e 208. Inoltre, dalle 09:30 su TV8 è trasmessa in chiaro una sintesi con i momenti salienti delle qualifiche.

MotoGP Gran Premio Australia, la gara

Il Gran Premio di Australia di MotoGP termina domenica 16 ottobre. Il primo evento della giornata è alle 00:40, quando si disputa il warm up. Quest’ultimo è nei palinsesti del canale 208 di Sky. Tale appuntamento è l’ultima occasione a disposizione dei piloti per sperimentare la messa a punto delle moto prima della gara.

I semafori verdi di quest’ultima si accendono alle 05:00. La visione in diretta è garantita solo da Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. La gara, inoltre, è in onda integralmente e in differita anche su TV8 dalle 14:15. Tutte gli eventi del fine settimana del Gran Premio di Australia di MotoGP sono visibili, in streaming, su Now TV e Sky Go. Il commento, in tutto il week end, è a cura di Guido Meda e Mauro Sanchini.