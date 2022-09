MotoGP Thailandia, la programmazione tv: qualifiche e gara in diretta solo su Sky

Condividi su

Venerdì 30 settembre è previsto l’inizio del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Mancano solo quattro appuntamenti alla fine del Mondiale e, per questo, il week end potrebbe essere determinante per la classifica dei piloti. Il fine settimana si corre presso il Circuito Internazionale di Buriram.

MotoGP Gran Premio Thailandia, le prove libere del venerdì

Come già detto, le prime sessioni del Gran Premio di Thailandia di MotoGP prendono il via il 30 settembre. In tale data si disputano le prime due prove libere: una a partire dalle ore 5:50 del mattino e l’altra dalle 10:05.

Come di consueto, gli eventi sono trasmessi in diretta e in esclusiva solo su Sky. L’emittente satellitare, infatti, detiene i diritti tv della competizione e li ha in programmazione su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Non è atteso nessun passaggio in chiaro.

Nella giornata di sabato si corrono le qualifiche

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP entra nel vivo sabato 1° ottobre. Il primo impegno presente in calendario nella giornata è alle 05:50, quando i piloti sono impegnati con la terza prova libera. Poche ore più tardi, dalle 09:25, si corre la quarta e ultima libera. Così come accaduto già nel venerdì, queste sessioni sono in onda in esclusiva solo su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Dalle 10:05 si disputano le qualifiche del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. L’appuntamento determina la griglia di partenza per la gara della domenica. La copertura televisiva integrale è assicurata solo dai canali 201 e 208 di Sky. Tuttavia, i momenti salienti sono fruibili anche in chiaro su TV8, disponibile al canale 8 del digitale terrestre. Qui, dalle 13:45, è trasmessa una sintesi con i momenti più importanti delle qualifiche della Moto3, Moto2 e MotoGP.

MotoGP Gran Premio Thailandia, la gara della domenica

Il fine settimana termina domenica 2 ottobre. La giornata parte alle 05:40, quando i protagonisti affrontano il warm up. La sessione permette ai piloti di mettere a punto le ultime strategie prima della gara. L’inizio di questa, a sua volta, è prevista a partire dalle 10:00. Il warm up è in onda sui canali 201 e 208. Nelle due reti è visibile in diretta anche la gara. Quest’ultima, inoltre, è nei palinsesti di TV8, che cura la differita dalle 14:00. Il commento di tutti gli appuntamenti del week end è di Guido Meda e Mauro Sanchini. Infine, gli eventi della tre giorni del Gran Premio di Thailandia di MotoGP sono fruibili in streaming su Sky Go e Now TV.