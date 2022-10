Champions League quinta giornata, la programmazione tv: Inter-Viktoria Plzen in esclusiva su Amazon

Condividi su

A partire da martedì 25 ottobre inizia la quinta giornata di Champions League. La fase a gironi della competizione è oramai alle battute finali e, dunque, le prossime partite potrebbero essere decisive per il passaggio del turno.

Champions League quinta giornata, il martedì

Nella giornata del 25 ottobre, la quinta giornata di Champions League ha in calendario gli impegni di due squadre italiane. La prima è il Milan di Stefano Pioli chiamato alla delicata trasferta in terra croata contro la Dinamo Zagabria. Il match è fondamentale per il proseguo nella competizione, in quanto una sconfitta potrebbe pregiudicare definitivamente l’avventura nel massimo torneo calcistico europeo. Dinamo Zagabria-Milan è in onda dalle ore 21:00 su Mediaset Infinity+ e su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253.

La quinta giornata di Champions League ha un altro, fondamentale incontro delle 21:00 in programma per il 25 ottobre. È quello che oppone allo Estadio da Luz il Benfica e la Juventus. I bianconeri, fino ad oggi, hanno realizzato un cammino a dir poco deludente e per questo non possono più permettersi di perdere punti. In caso di sconfitta, oltre a non accedere al prossimo turno, potrebbero non centrare nemmeno l’accesso all’Europa League. La partita è trasmessa su Sky Sport Football (203), Sky Sport 252, Mediaset Infinity+ e Canale 5.

Champions League quinta giornata, i match delle italiane del mercoledì

La quinta giornata di Champions League va avanti mercoledì 26 ottobre. Dalle 18:45 scende in campo l’Inter di Simone Inzaghi, che ospita a San Siro il Viktoria Plzen. I nerazzurri, dopo un brutto avvio di torneo, sono rientrati in piena corsa qualificazione grazie ai due risultati utili ottenuti contro il Barcellona. Il match dell’Inter è trasmesso su Mediaset Infinity+ e Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Infine, l’ultimo club italiano a scendere in campo è il Napoli. Gli azzurri sono già qualificati ufficialmente ma vogliono comunque far bene, tentando di vincere tutte e sei le partite dei gironi. Per farlo, però, devono mantenere alta la concentrazione nell’incontro con i Rangers. Il fischio di inizio è alle 21:00 e tale appuntamento è una esclusiva della sola Amazon Prime Video.

Le altre sfide

Oltre alle italiane, la quinta giornata di Champions League fa sì che scendano in campo diversi top club europei. Tra queste Borussia Dortmund e Manchester City, il cui scontro è alle 21:00 di martedì 25 ottobre. La partita è nei palinsesti di Mediaset Infinity+ e Sky Sport 254. Grande protagonista è Haaland, attaccante dei Citizens che torna per la prima volta da avversario al Signal Iduna Park. Molto interessante è anche Ajax-Liverpool del 26 ottobre. Per gli olandesi, infatti, è l’ultima occasione utile se vogliono centrare la qualificazione al turno successivo. L’appuntamento è in diretta su Mediaset Infinity e Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254.