Formula 1 GP Messico, programmazione tv: la gara in diretta solo su Sky

Da venerdì 28 ottobre parte il GP del Messico di Formula 1. Il fine settimana è il terzultimo della stagione e si corre presso il circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Formula 1 GP Messico, le prime prove libere del venerdì

Il GP del Messico di Formula 1 rappresenta l’impegno di casa per Sergio Perez. Il pilota della Red Bull cerca la terza vittoria stagionale, che sarebbe la prima in carriera davanti al proprio pubblico. Tutti i discorsi legati alle classifiche sono oramai archiviati. Il pilota campione del mondo è per il secondo anno di fila Max Verstappen, che ha ottenuto il trionfo matematico due gran premi fa. La Red Bull, inoltre, ha già vinto ufficialmente la classifica del mondiale costruttori.

La giornata del 28 ottobre è dedicata esclusivamente alle prove libere. A tal proposito, le prime del GP del Messico di Formula 1 prendono il via a partire dalle ore 20:00 italiane. Tre ore più tardi, invece, le monoposto scendono in pista per la seconda libera. Entrambe sono trasmesse in diretta solo su Sky. I canali di riferimento sono Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). L’evento delle 23:00, inoltre, è in programmazione anche su Sky Sport Uno (201).

La qualifica del sabato

Il GP del Messico di Formula 1 prosegue sabato 29 ottobre. Il primo appuntamento è previsto alle 19:00, quando si disputa la terza e ultima prova libera. Tale sessione, come quelle del giorno precedente, sono una esclusiva di Sky, che la manda in onda su Sky Sport F1. Il commento delle libere è di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Per quanto riguarda la giornata del 29 ottobre, l’evento clou del GP di Formula 1 del Messico è in calendario a partire dalle ore 22:00. Da quel momento in poi iniziano le qualifiche, che permettono di determinare la griglia di partenza in vista della gara del giorno successivo. La sessione è visibile in diretta su Sky Sport F1 e il commento è dei già citati Vanzini e Chinchero, al quale si aggiunge l’ex pilota Marc Gené. I telecronisti raccontano l’appuntamento anche in chiaro su TV8. La rete del digitale terrestre, infatti, trasmette le qualifiche in differita, a partire dalle 23:30.

Formula 1 GP Messico, la gara domenicale

Il week end di Formula 1 del GP del Messico termina domenica 30 ottobre. In tale data, infatti, si disputa la tanto attesa gara. I semafori del via diventano verdi dalle 21:00. La diretta è appannaggio della sola Sky, che la ha nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4k. Su TV8, così come per le qualifiche, è fruibile la differita, al via dalle 22:00. Il commento è di Vanzini, Chinchero e Marc Gené. A loro si unisce Matteo Bobbi. Gli approfondimenti del pre e post gara, infine, sono condotti da Federica Masolin e Davide Valsecchi.