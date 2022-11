Serie A quindicesima giornata, la programmazione tv: Atalanta – Inter visibile su Sky

Condividi su

Venerdì 11 novembre prende il via la quindicesima giornata di Serie A. Il massimo campionato calcistico è arrivato all’ultimo turno del 2022. Dopo i match di questo week end, infatti, iniziano i ritiri delle Nazionali che partecipano ai Mondiali di Calcio in Qatar. Come al solito, DAZN ha i diritti per trasmettere tutte e dieci le partite. Sky, a sua volta, ha nei palinsesti e in co – esclusiva solo tre appuntamenti.

Serie A quindicesima giornata, l’anticipo del venerdì

La quindicesima giornata di Serie A inizia, come già detto, l’11 novembre. In tale data si disputa il primo anticipo, il cui fischio di inizio è in programma per le 20:45. La sfida oppone l’Empoli e la Cremonese e l’incontro è visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251.

Si prosegue sabato 12 novembre, con altre tre partite. La prima è alle 15:00, quando la capolista Napoli ospita allo stadio Diego Armando Maradona l’Udinese. Dalle 18:00, invece, la Sampdoria tenta di chiudere in bellezza una prima parte di stagione molto complicata, cercando di sconfiggere il Lecce.

Il sabato della quindicesima giornata di Serie A termina alle 20:45, quando il Bologna si oppone al Sassuolo presso lo stadio Renato Dall’Ara. L’appuntamento è fruibile anche su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

I big match della domenica

La quindicesima giornata di Serie A termina domenica 13 novembre. Si parte alle 12:30, quando si disputa il primo dei big match previsti in calendario. L’Atalanta ospita al Gewiss Stadium l’Inter di Simone Inzaghi, in quella che è una sfida tra due top club del campionato. Oltre che su DAZN, l’appuntamento è visibile agli abbonati Sky, che lo ha nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Tutti gli altri incontri della giornata sono offerti solo da DAZN. Alle ore 15:00 scendono in campo Hellas Verona – Spezia, Monza – Salernitana e Roma – Torino. Dalle 18:00, invece, la squadra campione d’Italia in carica del Milan accoglie a San Siro la Fiorentina. Chiude il turno, alle 20:45, la super sfida tra la Juventus e la Lazio.

Serie A quindicesima giornata, i telecronisti

DAZN ha reso noti i nomi dei telecronisti della quindicesima giornata di Serie A. Empoli – Cremonese e Napoli – Udinese sono raccontate da Santi – Budel e Borghi – Tiribocchi. Sampdoria – Lecce, Bologna – Sassuolo e Atalanta – Inter, poi, hanno come telecronisti Giustiniani – Marcolin, Calogero – Giaccherini e Buscaglia – Gobbi. Hellas Verona – Spezia e Monza – Salernitana sono commentate da Iori – Peluso e Mastroianni – Behrami. Infine, Roma – Torino, Milan- Fiorentina e Juventus – Lazio hanno le voci di Testoni – Pasqual, Mancini – Parolo e Pardo – Ambrosini.