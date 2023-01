Coppa Italia quarti di finale, la programmazione tv: su Canale 5 Inter – Atalanta

Condividi su

Da martedì 31 gennaio si giocano i quarti di finale di Coppa Italia. La manifestazione calcistica entra nel vivo e, così come accaduto in tutta la stagione, le partite sono trasmesse in diretta e in esclusiva solo su Mediaset.

Coppa Italia quarti di finale, i match del martedì

I quarti di finale di Coppa Italia iniziano, come detto, il 31 gennaio. In tale data si gioca la sfida che oppone l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La rete di riferimento, in questo caso, è Canale 5, che la manda in onda a partire dalle ore 21:00. Il pre – partita inizia dalle 20:50, subito dopo la versione ridotta di Striscia la Notizia.

Il primo quarto di finale di Coppa Italia ha il commento di Massimo Callegati e Roberto Craveri. Il post – partita, infine, è condotto da Monica Bertini e Mino Taveri. Con loro sono presenti gli esperti ed opinionisti Graziano Cesari, Massimo Mauro e Stefano Sorrentino.

Gli impegni del mercoledì

Il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia prosegue a ritmo serrato nella giornata di mercoledì 1° febbraio. Il primo appuntamento è previsto alle ore 18:00, con la Fiorentina che accoglie allo Stadio Artemio Franchi il Torino. Il match è fruibile su Italia 1 ed è raccontato da Massimo Callegari ed Andrea Agostinelli.

Nel 1° febbraio si continua alle 21:00, quando la Roma cerca di agguantare la semifinale ai danni della Cremonese. La sfida è offerta dalla rete ammiraglia del Biscione, che per l’occasione ha scelto come telecronisti Riccardo Trevisan e Massimo Paganin.

Il post – partita di entrambi gli impegni è affidato alla seconda serata, ovvero subito dopo la fine della partita dello Stadio Olimpico. La conduzione dello spazio è dei già citati Monica Bertini e Mino Taveri. In studio, per commentare i risultati e analizzare le mosse tattiche dei due allenatori, ci sono Ciccio Graziani, Mauro Bergonzi e Christian Panucci.

Coppa Italia quarti di finale, Juventus – Lazio

I quarti di finale di Coppa Italia finiscono giovedì 2 febbraio. Nell’ultima partita del turno scende sul prato dell’Allianz Stadium la Juventus. I bianconeri, di recente penalizzati di quindici punti in campionato, cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata in Serie A contro il Monza. Per farlo, però, devono sconfiggere la Lazio di Maurizio Sarri, team in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League.

Juventus e Lazio iniziano a giocare dalle 21:00 e la sfida è nei palinsesti di Canale 5. Il commento è di Riccardo Trevisan e Roberto Cravero. Il post – partita è ancora una volta guidato da Mino Taveri e Monica Bertini. I due dialogano con Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.