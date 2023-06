Sarò con te-La festa del Napoli, la consegna dello scudetto in diretta su Rai 2

Condividi su

La stagione 2022 – 2023 dell’Europa League termina con la finale del 31 maggio che oppone il Siviglia alla Roma. La partita è molto attesa ed è visibile sia in chiaro che a pagamento nelle emittenti a pagamento.

Finale Europa League 2023, i giallorossi tentano di vincere il secondo trofeo europeo consecutivo

La finale di Europa League 2023 inizia alle ore 21:00. Come di consueto, l’incontro si svolge in campo neutro. Il prescelto per questa edizione è quello della Puskas Arena di Budapest. Comunque vada a finire, la partita è destinata a scrivere la storia della manifestazione. Da una parte, infatti, ci sono i giallorossi, che non hanno mai trionfato nella competizione. Inoltre, il team capitolino può vincere il secondo trofeo europeo consecutivo, dopo la Conference League dello scorso anno.

Il Siviglia, che ha raggiunto la finale eliminando la Juventus, ha in bacheca il maggior numero di successi in Europa League: ben sei. Negli ultimi dieci anni, in particolare, il club spagnolo ha trionfato quattro volte. L’ultima vittoria italiana è ad opera del Parma e risale al 1998-1999, quando il torneo si chiamava ancora Coppa Uefa.

La programmazione in Rai

Così come accaduto già per le semifinali, anche la finale 2023 di Europa League è offerta in chiaro dalla Rai. La TV di Stato, infatti, coinvolge la rete ammiraglia, dove il prepartita inizia alle 20:35, subito dopo Cinque minuti, striscia informativa condotta da Bruno Vespa. Gli approfondimenti che precedono e posticipano il match sono condotti da Simona Rolandi e hanno come ospiti Lele Adani e Sebino Nela.

Il racconto è coordinato da Alessandro Antinelli, mentre la telecronaca è curata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Gli interventi a bordocampo sono di Tiziana Alla, mentre le interviste ai protagonisti sono realizzate da Marco Lollobrigida.

Finale Europa League 2023, i palinsesti di Sky e DAZN

Ma la finale 2023 di Europa League è trasmessa anche nella pay tv, a partire da Sky. Qui è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. A raccontare l’incontro ci sono Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Il collegamento dallo stadio inizia alle 19:30. Un’ora, prima, invece, su Sky Sport Uno è in programmazione lo speciale Road to Budapest: Il cammino della Roma. In esso, la redazione della pay tv ripercorre il cammino della Roma in coppa, mostrando i gol e le reazioni dei protagonisti. Su DAZN, infine, la finale è commentata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.