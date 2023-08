Serie A 2023-2024, la programmazione tv della prima giornata: su Sky Inter-Monza

Condividi su

Il 15 agosto scorso sono iniziati gli Europei femminili di pallavolo. La rassegna ha tra le protagoniste l’Italia, che deve difendere il titolo di campione ottenuto nel corso dell’ultima edizione.

Europei femminili pallavolo, l’evento è itinerante

Gli Europei femminili di pallavolo si svolgono dal 15 agosto al 3 settembre. La rassegna è itinerante ed è ospitata in ben quattro nazioni: Belgio, Estonia, Germania e Italia. Nel nostro paese, in particolare, le città che fanno da cornice alle partite sono Verona, Torino, Monza e Firenze.

In totale, negli Europei femminili di pallavolo presenziano ventiquattro compagini. Queste sono suddivise in quattro gironi. L’Italia è inserita nel gruppo B, dove deve fronteggiare la Svizzera, la Bulgaria, la Croazia, la Romania e la Bosnia Erzegovina. Si qualificano agli ottavi di finale le prime quattro classificate.

I prossimi impegni delle nostre portacolori sono in programma venerdì 18 e sabato 19 agosto, quando sono di scena a Monza contro la Svizzera e la Bulgaria. Successivamente, il 22 e 23 agosto, sono accolte in quel di Torino, dove fronteggiano Bulgaria e Bosnia Erzegovina. Le suddette sfide hanno il fischio di inizio alle 21:00. Unica eccezione, in tal senso, è rappresentata dall’appuntamento del 23/08, che parte alle 22:00.

La programmazione Rai

Gli Europei femminili di pallavolo sono trasmessi, in primis, sulla Rai. In particolare, la rete di riferimento è Rai 2, dove è possibile vedere le partite in diretta integrale delle Azzurre, che possono essere seguite anche gratuitamente in streaming dal sito di Rai Play.

La seconda rete della TV di Stato prende la linea dalle 21:00, subito dopo l’edizione serale del TG2. Il commento degli incontri è curato dalla coppia composta da Marco Fantasia e Giulia Pisani.

Il primo è oramai una delle voci di riferimento della pallavolo femminile italiana, avendo raccontato sfide importanti come quelle degli Europei 2021 e i Mondiali 2022. La seconda, invece, è una ex pallavolista che in carriera ha vinto titoli come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Europei femminili pallavolo, l’Italia visibile anche su Sky

Ma gli Europei femminili di pallavolo, oltre che sulla Rai, sono trasmessi anche su Sky. L’emittente satellitare, in particolare, manda in onda le sfide sulle reti Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Action (205). Le voci scelte per raccontare gli incontri sono quelle di Roberto Prini e Rachele Sangiuliano. Anche Sky offre la possibilità di seguire gli incontri della Nazionale italiana in diretta streaming. A tal proposito, i contenuti sono disponibili su Sky Go, oltre che su Now TV.