Europa League e Conference League, programmazione tv della terza giornata: su TV8 la Roma

Condividi su

Martedì 24 e mercoledì 25 ottobre si svolge la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024. Nella massima competizione calcistica europea partecipano quattro team italiani, ovvero Napoli, Milan, Inter e Lazio.

Champions League 2023-2024 terza giornata, il Napoli su Canale 5

La terza giornata di Champions League 2023-2024 inizia il martedì, quando scende in campo il Napoli. La squadra campione d’Italia, dopo la sconfitta rimediata nel turno scorso contro il Real Madrid, affronta in trasferta l’Union Berlino.

Il match, valevole per la terza giornata di Champions League 2023-2024, è l’unico ad essere visibile in diretta e in chiaro. La rete di riferimento è Canale 5, dove è trasmesso dalle 20:50 circa ed è commentato da Massimo Marianella e Simone Tiribocchi. Sempre sulla rete ammiraglia Mediaset c’è un lungo post-partita, condotto da Alberto Brandi e con opinionisti Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Graziano Cesari e Sandro Sabatini.

Union Berlino-Napoli è offerto anche da Sky. L’emittente satellitare la propone nei palinsesti di Sky Sport Uno (2o1) e Sky Sport 252. Le voci che raccontano la sfida sono quelle di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Dove è in onda Inter-Salisburgo

La terza giornata di Champions League 2023-2024, per le italiane, parte alle 18:45 del 24 ottobre. In tale orario, infatti, c’è il fischio di inizio di Inter-Salisburgo. L’appuntamento, che si svolge presso lo stadio San Siro, potrebbe essere decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri e la Real Sociedad guidano il girone a quota 4 punti, seguiti proprio dal Salisburgo a 3 punti.

Inter-Salisburgo è in onda su Sky, che la propone su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213). Il commento è di Riccardo Gentile e di Beppe Bergomi. Gli inviati a bordocampo, invece, sono Giorgia Cenni, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. L’appuntamento è offerto anche da Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Champions League 2023-2024 terza giornata, la Lazio e il Milan

La terza giornata di Champions League 2023-2024 procede il mercoledì. Dalle 18:45 è in scena la partita che oppone gli olandesi del Feyenoord alla Lazio di Maurizio Sarri. Anche in questo caso, il match potrebbe essere decisivo per i biancocelesti, che sono ancora imbattuti nella competizione, avendo ottenuto un pareggio e una vittoria nei primi due turni. Il match è offerto da Mediaset Infinity con il commento di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Su Sky, poi, è nella programmazione di Sky Sport Uno e Sky Sport 252, dove è raccontata da Federico Zancan e Nando Orsi.

La terza giornata di Champions League 2023-2024 termina con il big match Paris Saint Germain-Milan. L’incontro è trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video ed ha come telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.