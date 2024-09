Champions League 2023-2024, la programmazione tv dell’ultima giornata dei gironi: l’Inter su Canale 5

Martedì 12 dicembre inizia l’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023-2024. La massima competizione calcistica europea giunge al turno decisivo: al termine dei 90 minuti, infatti, si conosceranno i nomi dei club qualificati agli ottavi di finale.

Champions League 2023-2024 ultima giornata, l’Inter in chiaro su Canale 5

Nell’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023-2024 scendono in campo quattro squadre italiane. Esse sono il Milan, l’Inter, il Napoli e la Lazio. Il match dei nerazzurri, in programma il 12 dicembre dalle 21:00, è l’unico ad essere visibile in diretta e in chiaro. La rete di riferimento è Canale 5, che si collega dallo stadio San Siro dalle 20:50, subito dopo la fine dell’edizione ridotta di Striscia la Notizia.

Inter-Real Sociedad è decisiva per delineare la classifica finale del girone. Entrambi i team guidano il gruppo a quota 11 punti. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sono costretti a ottenere la vittoria per accedere agli ottavi di finale da prima nel girone.

Inter-Real Sociedad, valevole per l’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023-2024, è raccontata da Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. A seguire è offerto il post-partita condotto da Alberto Brandi. Gli ospiti di tale spazio sono Massimo Mauro, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Christian Panucci. L’appuntamento è nei palinsesti di Mediaset Infinity, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, dove è raccontata da Maurizio Compagnoni e Aldo Serena.

Napoli-Braga

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024 procede, sempre il martedì, con il match delle 21:00 tra il Napoli e il Braga. Agli azzurri basta un punto per centrare la qualificazione. L’incontro è offerto a pagamento in primis da Mediaset Infinity, che schiera come telecronisti Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. L’inviato da bordocampo è Carlo Landoni. L’appuntamento dello stadio Diego Armando Maradona è poi nei palinsesti di Sky Sport Arena e Sky Sport 253, dove è commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Champions League 2023-2024 ultima giornata, le sfide del mercoledì

L’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023-2024 termina mercoledì 13 dicembre. Alle 21:00 si svolge Atletico Madrid-Lazio. I biancocelesti sono costretti a vincere per raggiungere gli ottavi di finale da prima in classifica. L’incontro è in onda su Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli. L’inviata a bordocampo è Irma D’Alessandro. La squadra di Maurizio Sarri è di scena anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sull’emittente satellitare la sfida è narrata da Riccardo Trevisani e Fernando Orsi. Infine, l’ultima giornata dei gironi termina con Newcastle-Milan, in diretta ed esclusiva solo su Amazon Prime Video. Le voci scelte dalla piattaforma OTT per commentare la partite sono quelle di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.