Primo Appuntamento, i single e le coppie del 12 dicembre

Real Time, martedì 12 dicembre, manda in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il dating show con protagonisti otto single alla ricerca dell’anima gemella è condotto da Flavio Montrucchio. Con il prossimo appuntamento giunge al termine la settima stagione del programma.

Primo Appuntamento 12 dicembre, Rosangela e Nicolò

Tra i single di Primo Appuntamento del 12 dicembre c’è Rosangela. È di Palermo, ha 69 anni ed è attualmente in pensione: “Sono una ex docente di alta moda e ho tanti interessi. Scrivo libri e poesie, mi piace cantare e adoro passeggiare, soprattutto per le vie della mia città. Mia figlia mi definisce una sognatrice”. È proprio la figlia che l’ha convinta a partecipare al programma. Pietrangela è vedova e ha alle spalle due matrimoni.

La protagonista, durante Primo Appuntamento, incontra il 72enne Nicolò. Anch’esso è di Palermo, dove coltiva la passione per le auto d’epoca. Ammette di essere emozionato per il primo appuntamento al buio della sua vita.

Alessia e Marco

Nel corso di Primo Appuntamento del 12 dicembre è protagonista la 26enne Alessia. Lavora come promoter e vive a Genova. Ha sempre avuto la passione per il mondo del calcio e si definisce una donna “tosta”. Spera di trovare l’amore con Marco, 34enne di Milano. Lavora nel campo delle spedizioni e ha l’hobby per il calcio. In passato ha avuto due grandi amori e durante l’ultima relazione è nato suo figlio Thomas, al quale è molto legato.

Segue, durante l’appuntamento di martedì 12 dicembre, Fernando, 26enne di Salerno. Per lavoro effettua il controllo di qualità nel campo della metalmeccanica. Ammette di essere un nerd e di non avere relazione da tre anni. Fernando cena con Mariangela, youtuber di 21 anni. Sui social diffonde al pubblico dei consigli per utilizzare al meglio il computer. È un po’ sfiduciata dagli uomini: “Penso che in pochi, oggi, siano interessati ad iniziare qualcosa di serio”.

Primo Appuntamento 12 dicembre, la cena tra Serena e Andrea

Infine, nel corso di Primo Appuntamento, c’è la 45enne Serena. È di Mantova e lavora come impiegata in un salumificio. Sin da bambina coltiva l’amore per il mondo della pesca, seppur è penalizzata in tale attività dalla mancanza di pazienza. Non ha una relazione da due anni. Cena con il 52enne Andrea, metalmeccanico della provincia di Mantova. È un motociclista e adora andare alla scoperta di posti sempre nuovi.

Al termine della puntata del 12 dicembre di Primo Appuntamento, gli otto protagonisti della serata devono decidere se abbandonare la trasmissione insieme. In seguito, il programma comunica l’andamento delle coppie a qualche settimana di distanza dalle riprese.