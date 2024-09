Europa League 14 marzo, la programmazione tv: la Roma su TV8, il Milan su Sky e DAZN

Giovedì 14 marzo si disputano le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League e di Conference League. Nelle due competizioni scendono in campo ben quattro italiane: la Roma, il Milan, l’Atalanta e la Fiorentina.

La giornata di Europa League del 14 marzo inizia alle 18:45. A tale ora, infatti, scende in campo il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono chiamati a difendere il vantaggio maturato all’andata, quando sono riusciti a sconfiggere lo Slavia Praga con il risultato di quattro a due.

Slavia Praga-Milan è fruibile esclusivamente su DAZN e Sky. Sulla piattaforma OTT, la partita è raccontata da Dario Mastroianni. Sull’emittente satellitare, invece, è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253 con la telecronaca di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.

La Roma e l’Atalanta

Alle 21:00 del 14 marzo è previsto il fischio di inizio dell’incontro di Europa League che oppone l’Atalanta allo Sporting Lisbona. I nerazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, devono sfruttare il fattore campo e cercare di vincere sui lusitani. Il match di andata, giocato la scorsa settimana, è terminato con il punteggio di uno a uno.

L’incontro è trasmesso in primis da DAZN, che schiera in cabina di commento Pierluigi Pardo. Atalanta-Sporting Lisbona, inoltre, è offerto su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport 254 e il racconto è a cura di Antonio Nucera ed Aldo Serena.

Sempre alle 21:00, il turno di Europa League del 14 marzo termina con la Roma. I giallorossi scendono in campo in trasferta, contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Sulla carta, il team guidato da Daniele De Rossi dovrebbe qualificarsi in maniera agevole, avendo vinto quattro a zero nell’andata disputata allo Stadio Olimpico.

Brighton-Roma è l’unico appuntamento della giornata ad essere mandato in onda in chiaro, su TV8. Qui, così come su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, la telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Su DAZN, invece, il racconto è di Stefano Borghi.

Oltre all’Europa League, il 14 marzo, come già detto, ci sono le partite di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Le speranze italiane sono riposte sulla Fiorentina, che accoglie in casa gli israeliani del Maccabi Haifa. I Viola, all’andata, sono riusciti ad ottenere la vittoria per quattro a tre.

Fiorentina-Maccabi Haifa si gioca alle 18:45 ed è commentato, per DAZN, da Riccardo Mancini. Su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 255, invece, spazio alle voci di Paolo Ciarravano e Nando Orsi.