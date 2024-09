Europa League e Conference League, la programmazione tv del 7 marzo: il Milan su TV8

Giovedì 7 marzo si disputano le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League e di Conference League. Le due competizioni, come al solito, sono visibili su Sky e su DAZN.

Europa League 7 marzo, il Milan su TV8

L’andata degli ottavi di finale di Europa League, nella giornata di giovedì 7 marzo, ha come protagonista il Milan. I rossoneri allenati da Stefano Pioli, dopo aver eliminato allo spareggio il Rennes, devono affrontare lo Slavia Praga. Un avversario, questo, che almeno nelle previsioni è assolutamente alla portata.

L’incontro si disputa presso lo Stadio San Siro e il fischio di inizio è fissato alle 21:00. Il match è in onda in diretta streaming su DAZN, dove è raccontato da Dario Mastroianni. L’appuntamento, poi, è visibile su Sky, essendo nei palinsesti di Sky Sport Uno (2o1), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Now TV e su Sky Go.

Milan-Slavia Praga, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, è trasmessa in chiaro da TV8. In quest’ultima rete e su Sky il commento è di Federico Zancan ed Aldo Serena.

Europa League 7 marzo, la Roma accoglie il Brighton di De Zerbi

Il calendario del 7 marzo di Europa League propone la sfida della Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi, archiviata la pratica Feyenoord agli spareggi, cercano l’accesso ai quarti di finale ai danni del Brighton, team inglese allenato da Roberto De Zerbi.

Il faccia a faccia dello Stadio Olimpico prende il via alle 18:45. Roma-Brighton è in onda su DAZN e su Sky, nelle reti Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252 e in streaming su Now TV e Sky Go. Nella piattaforma OTT è narrata da Stefano Borghi. Nell’emittente satellitare, invece, è il racconto è di Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

La Fiorentina protagonista in Conference League

Oltre all’Europa League, il 7 marzo si disputano gli ottavi di finale di andata di Conference League. In tale competizione, l’Italia è rappresentata dalla Fiorentina. I Viola, guidati da Vincenzo Italiano, sfidano gli israeliani del Maccabi Haifa. Il match si disputa in un campo neutro, a Budapest, per l’impossibilità (causa guerra) di Israele di ospitare sul proprio territorio le partite casalinghe.

Maccabi Haifa-Fiorentina delle 21:00 è trasmessa su DAZN con il commento di Riccardo Mancini. Le voci di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti sono quelle scelte da Sky, che propone la partita su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, Sky Go e Now TV.