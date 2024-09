Europei 2024, la programmazione tv di martedì 18 giugno: l’esordio per Turchia e Portogallo

Martedì 18 giugno va avanti la fase a gironi degli Europei 2024. La competizione prosegue con due, nuove partite.

Europei 2024 martedì 18 giugno, in campo le compagini del Gruppo F

Martedì 18 giugno, scendono in campo per la prima volta negli Europei 2024 i team appartenenti al raggruppamento F. La giornata parte alle 18:00, orario in cui è previsto il fischio di inizio dell’appuntamento fra la Turchia e la Georgia.

I padroni di casa giungono al match da assoluti favoriti. Gli ospiti, che gareggiano per la prima volta ad una fase finale di un Campionato Europeo, puntano tutto sull’attaccante Kvaratskhelia, stella del Napoli che, nelle scorse ore, è finito al centro di aspre polemiche relative ad un suo possibile trasferimento.

Dove vedere Turchia-Georgia

Turchia-Georgia, incontro che si disputa il 18 giugno e che vale per gli Europei 2024, è trasmesso in esclusiva solo da Sky. La piattaforma satellitare, come è noto, manda in onda tutti gli appuntamenti del torneo.

Turchia-Georgia è nei palinsesti delle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. La voce scelta per raccontare le emozioni della sfida è quella di Paolo Ciarravano. Al suo fianco, nel ruolo di inviato a bordocampo, c’è Francesco Cosacchi.

Europei 2024 martedì 18 giugno, Portogallo-Repubblica Ceca

La giornata di martedì 18 giugno degli Europei 2024 termina alle 21:00. In tale orario, il calendario propone la partita fra il Portogallo e la Repubblica Ceca. L’attenzione di tutti è rivolta, senza dubbio, sul capitano Cristiano Ronaldo, attaccante 39enne che torna a giocare nel Vecchio Continente dopo il trasferimento all’Al Nassr, compagine che milita nel campionato saudita.

Portogallo-Repubblica Ceca è il primo ed unico appuntamento di martedì 18 giugno ad essere visibile in diretta e in chiaro sulla Rai. In particolare, la TV di Stato lo inserisce nel palinsesto di Rai 1. Sulla rete ammiraglia, i telecronisti presenti al Leipzig Stadium di Lipsia sono Stefano Bizzotto e Daniele Adani. Le interviste realizzate ai protagonisti dopo il triplice fischio sono a cura di Umberto Martini.

Così come tutte le altre partite degli Europei 2024, anche Portogallo-Repubblica Ceca è offerta da Sky. Gli abbonati della piattaforma satellitare possono godere della sfida su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. I commentatori sono Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Tutti i match della giornata sono fruibili in diretta streaming tramite Now TV e Sky Go. Quello fra il Portogallo e la Repubblica Ceca, poi, è visibile su Rai Play.