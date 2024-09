Questo strano mondo 2024, dal 18 giugno su Dmax la terza edizione: storie, quante puntate e temi

Martedì 18 giugno, sulla rete del digitale terrestre Dmax, parte Questo strano mondo 2024. La trasmissione è in onda in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Questo strano mondo 2024, quante puntate sono e chi è il conduttore

Quella del 2024 è, per Questo strano mondo, la terza edizione. Così come accaduto già per le precedenti, anche questa è condotta da Marco Berry. Il presentatore ha debuttato in televisione nella metà degli anni ’80, quando ha presenziato in qualità di mago a Bim bum bam. La notorietà, però, arriva nel 1997, quando debutta come inviato a Le Iene. Nel 2010, invece, è scelto per ricoprire il ruolo di inviato a Mistero, format di Italia 1 che indagava la natura di fenomeni paranormali.

Questo strano mondo 2024 è una produzione originale di Zoofactory, che lo ha realizzato in collaborazione con la Warner. Bros Discovery. L’edizione è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Oggi, martedì 18 giugno, Dmax trasmette le prime due puntate. Le altre dieci, invece, sono in programmazione per altrettante settimane, nel prime time del martedì.

Confermata la location del Monte Soratte, a Roma

Questo strano mondo non è un format originale italiano. Il programma, infatti, è la versione nostrana di Strange Evidence, trasmissione andata in onda in vari paesi del mondo. Lo scopo è quello di raccontare, in ogni appuntamento, una serie di fenomeni, che testimoniano la forza di madre natura.

In particolare, in primis mostra l’evento, mediante filmati provenienti da telecamere di sicurezza o da riprese amatoriali, effettuate con cellulari o altri dispositivi mobili. In seguito, grazie alle testimonianze dirette, ai pareri degli esperti e con l’ausilio di dati scientifici, è spiegato ciò che ha causato il fenomeno analizzato.

Questo strano mondo 2024 conferma la location dalla quale Berry conduce i vari appuntamenti. Lo studio, completamente rinnovato, è situato ancora una volta nei pressi di Monte Soratte, a Roma. Tale luogo è ricco di storia, in quanto è composto da varie gallerie bunker utilizzate dai nazisti per nascondersi durante i combattimenti della Seconda Guerra Mondiale.

Questo strano mondo 2024, filmati provenienti da ogni parte del Pianeta

Questo strano mondo 2024 permette ai telespettatori di effettuare una sorta di viaggio intorno al mondo. Nelle puntate, infatti, sono mostrati filmati provenienti da varie parti del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, passando per la Cina, la Cambogia, Taiwan e l’Antartide. Numerosi gli eventi esaminati, tra cui ci sono misteriosi incidenti stradali, scie luminose nel cielo ed altri fatti che, in apparenza, sembrano miracolosi.