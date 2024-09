Formula 1, il Gran Premio di Spagna: gli orari di qualifiche e gara su Sky e TV8

Venerdì 21 giugno prende il via il fine settimana del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il mondiale, dunque, torna in Europa dopo la tappa del Canada di due settimane fa.

Formula 1 Gran Premio Spagna, le prove libere

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 si svolge presso il Circuito di Catalogna. Esso è stato inaugurato nel 1991, è lungo poco più di 4 km e mezzo ed è situato a poca distanza dalla città di Barcellona. L’attuale leader del mondiale Max Verstappen spera di ottenere quella che sarebbe la sua quarta vittoria in tale circuito. Qualora ci riuscisse, diventerebbe il terzo pilota più vincente di sempre a Barcellona, dietro solo ad Hamilton e a Schumacher, che guidano questa particolare classifica con sei trionfi.

Il Gran Premio di Spagna, come già detto, parte il 21 giugno. In tale data, infatti, si disputano le prime due prove libere. Esse si svolgono, rispettivamente, alle 13:30 e alle 17:00. Entrambe, come di consueto, sono visibili in diretta e in esclusiva solo su Sky, che le propone su Sky Sport Formula 1 (canale 207).

La qualifica e la gara

Il Gran Premio di Spagna procede sabato 22 giugno. Alle 12:30, ancora una volta solo su Sky Sport Formula 1, si svolgono le terze ed ultime prove libere del week end. Poche ore più tardi, dalle 16:00, si entra finalmente nel vivo con le qualifiche. Un appuntamento, questo, sempre molto importante, in quanto determina l’ordine di partenza della gara. Le qualifiche sono visibili in diretta su Sky Sport Formula 1. In chiaro, la visione è garantita su TV8, che le trasmette differita alle 18:30.

Infine, la tre giorni di Formula 1 in Spagna terminano domenica 23 giugno, quando si svolge la gara. I semafori verdi del Gran Premio si accendono alle 15:0o e gli appassionati italiani possono seguire l’appuntamento in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. Così come per le qualifiche, anche la gara è fruibile in differita dalle 18:00 circa su TV8.

Formula 1 Gran Premio Spagna, i telecronisti e gli studi di approfondimento

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Spagna di Formula 1, sia quelli in onda su TV8 che su Sky, sono raccontati dalla coppia di telecronisti formata dal giornalista Carlo Vanzini e dall’ex pilota automobilistico Marc Gené. L’inviato ai box è Roberto Chinchero. Gli approfondimenti che precedono e seguono la gara, invece, sono condotti dal giornalista Davide Camicioli e da Vicky Piria. Le analisi tecniche che permettono di approfondire ciò che avviene in pista sono firmate da Matteo Bobbi. Infine, le interviste ai protagonisti sono realizzate da Mara Sangiorgio.