Europei 2024, le partite del 25 giugno: alle 18:00 in campo Francia ed Olanda, alle 21:00 c’è l’Inghilterra

Martedì 25 giugno si svolge il penultimo turno della fase a gironi degli Europei 2024. Nella data odierna, scendono in campo i team appartenenti ai raggruppamenti C e D.

Europei 2024 martedì 25 giugno, alle 18:00 la Francia

Il primo match del 25 giugno degli Europei 2024 è quello tra la Francia e la Polonia. I transalpini, al momento, sono primi in classifica, a quota 4 punti. Gli ospiti, invece, sono ancora fermi a zero punti, in quanto hanno perso entrambe le partite fino ad ora disputate.

In contemporanea con Francia-Polonia, sempre alle 18:00, è in programma la sfida tra l’Olanda e l’Austria. Gli Orange, leggermente favoriti, hanno il medesimo punteggio della Francia. L’Austria, invece, segue a tre punti e spera di ottenere una vittoria per festeggiare la qualificazione matematica agli ottavi di finale.

Dove vedere Francia-Polonia ed Olanda-Austria

Francia-Polonia degli Europei 2024 è in onda, in diretta il 25 giugno, solo su Sky. La piattaforma satellitare la propone su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Il commento è di Andrea Marinozzi e Thomas Hertaux. A bordocampo, in qualità di inviato, c’è Andrea Paventi.

Olanda-Austria, invece, è il primo appuntamento di martedì 25 giugno degli Europei 2024 ad essere fruibile in chiaro. La rete di riferimento è Rai 2, che si collega dall’Olympiastadion di Berlino dalle 17:15. La telecronaca, sulla TV di Stato, è di Dario Di Gennaro ed Andrea Stramaccioni. La sfida fra gli olandesi e gli austriaci è visibile su Sky, sul canale Sky Sport 253, con il commento di Nicola Roggero.

Europei 2024 martedì 25 giugno, gli incontri delle 21:00

La giornata del 25 giugno degli Europei 2024 va avanti alle 21:00, con altre due partite. Esse sono Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia. In tale gruppo, i britannici sono primi a quota quattro punti, seguiti dai sloveni e dai danesi, fermi a due punti. Il fanalino di coda è la Serbia, che ha raccolto un solo punto. Potenzialmente, dunque, tutte e quattro le Nazionali potrebbero ancora ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, motivo per il quale i 90 minuti odierni sono decisivi.

Danimarca-Serbia è trasmessa in esclusiva su Sky Sport 253, che ha affidato alla voce di Daniele Barone il compito di raccontare l’importante match. Inghilterra-Slovenia, invece, è in onda su Rai 1 con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 con le voci di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Da segnalare, infine, la presenza di Diretta Gol. Essa, il 25 giugno, è trasmessa sia alle 18:00 che alle 21:00 solo su Sky Sport Uno (201). Il programma permette di seguire, in tempo reale, gli incontri che si disputano in contemporanea.