Europei 2024, le partite del 21 giugno: big match fra Olanda e Francia

La fase a gironi degli Europei 2024 procede venerdì 21 giugno, con tre nuove partite. Esse, come di consueto, sono trasmesse nel nostro paese da Sky Sport e dalla Rai.

Europei 2024 venerdì 21 giugno, alle 15:00 Slovacchia-Ucraina

Il primo impegno degli Europei 2024 di venerdì 21 giugno è alle ore 15:00. In tale orario, infatti, è fissato il fischio di inizio dell’incontro che oppone la Slovacchia all’Ucraina. I padroni di casa, guidati dal tecnico italiano Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli, vogliono continuare a stupire.

Dopo la vittoria ottenuta a sorpresa contro il Belgio, la Slovacchia spera di replicare il trionfo per ottenere la matematica qualificazione al turno successivo. Gli ospiti, invece, hanno perso 3 a 1 al debutto e rischiano di dover dire già addio alla competizione.

Slovacchia-Ucraina, match valevole per gli Europei, è in onda venerdì 21 giugno solo su Sky. In particolare, è fruibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Il telecronista è Antonio Nucera.

L’incontro delle 18:00

Venerdì 21 giugno, gli Europei 2024 procedono alle 18:00 con il match fra la Polonia e l’Austria. Le due compagini possono considerarsi deluse dopo la loro prima uscita. La prima, infatti, ha perso contro l’Olanda dopo un’ottima prestazione. La seconda ha tenuto testa alla blasonata Francia, perdendo a causa di uno sfortunato autogol.

Essendo tutte e due le squadre a zero punti, l’esito di Polonia-Austria potrebbe essere decisivo per il proseguo della competizione. L’appuntamento, senz’altro molto importante, è trasmesso, così come quello delle 15:00, solo da Sky. La piattaforma satellitare lo manda in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La voce incaricata di raccontare l’evento è quella di Dario Massara.

Europei 2024 venerdì 21 giugno, il big match fra l’Olanda e la Francia

La giornata del 21 giugno degli Europei 2024 termina alle ore 21:00, quando si svolge quella che è una delle partite più attese della fase a gironi. Stiamo parlando del faccia a faccia fra l’Olanda e la Francia, due squadre che, almeno sulla carta, sono considerate fra le più forti del torneo. I transalpini, alla vigilia, appaiono leggermente avvantaggiati, anche se l’assenza per infortunio di Mbappé potrebbe condizionare la loro prestazione.

Olanda-Francia è l’unico impegno del 21 giugno degli Europei 2024 ad essere in onda in chiaro. La rete di riferimento, in questo senso, è Rai 1, dove è narrata da Stefano Bizzotto e Lele Adani. Inoltre, la sfida è nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. L’emittente ha affidato la telecronaca ad Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.