Europei 2024, le partite del 26 giugno: termina la fase a gironi, in campo il Belgio

Mercoledì 26 giugno termina la fase a gironi degli Europei 2024. Nella giornata odierna, scendono in campo i team appartenenti ai gruppi E ed F.

Europei 2024 mercoledì 26 giugno, le classifiche dei gironi E ed F

Mercoledì 26 giugno, il calendario degli Europei 2024 propone due incontri alle 18:00, quando sono impegnate le compagini del raggruppamento E, ovvero il Belgio, l’Ucraina, la Romania e la Slovacchia.

Tale gruppo, senza ombra di dubbio, è quello più equilibrato della competizione. Tutte e quattro le squadre, infatti, sono pari in classifica, a quota 3 punti. Il rischio, dunque, è che per decretare le qualificate agli ottavi di finale sarà decisiva la differenza reti, motivo per il quale ogni possibile gol potrebbe risultare fondamentale.

Alle 21:00 di mercoledì 26 giugno, invece, agli Europei giocano Turchia, Repubblica Ceca, Georgia e Portogallo. Le Nazionali appartengono al girone F, al momento dominato dai lusitani già matematicamente qualificati agli ottavi di finale. Per il secondo posto sono favoriti i turchi di Vincenzo Montella, fermi a tre punti. Seguono, ad un solo punto, la Georgia e la Repubblica Ceca.

Dove vedere i match delle 18:00

Alle 18:00 di mercoledì 26 giugno, sia su Sky che in chiaro sulla Rai, è trasmessa Ucraina-Belgio. Il match, in particolare, è fruibile gratuitamente su Rai 2, che schiera, in qualità di telecronisti, Dario Di Gennaro ed Andrea Stramaccioni. Sky, invece, la propone sulle reti Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213). Sulla piattaforma satellitare, la voce che racconta la sfida è quella di Dario Massara.

In contemporanea con Ucraina-Belgio, mercoledì 26 giugno, si disputa Slovacchia-Romania. In questo caso, è possibile seguire la partita esclusivamente a pagamento, su Sky Sport 252. Qui, il commentatore scelto è Paolo Ciarravano.

Europei 2024 mercoledì 26 giugno, la programmazione tv degli impegni delle 21:00

La giornata degli Europei 2024 di mercoledì 26 giugno va avanti alle 21:00. Sky e Rai trasmettono, in primis, Georgia-Portogallo. L’incontro, che si disputa alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, è trasmesso su Rai 1.

La rete ammiraglia della TV di Stato coinvolge, come telecronisti, Stefano Bizzotto e Lele Adani. Su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, invece, il racconto è di Davide Polizzi e Nando Orsi.

Repubblica Ceca-Turchia, con fischio di inizio il 26 giugno sempre alle 21:00, ha come telecronista Riccardo Gentile ed è in onda su Sky Sport 253.

Da segnalare, infine, la presenza di Diretta Gol, trasmessa sia alle 18:00 che alle 21:00 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251. Il programma permette di seguire, in tempo reale, entrambi gli incontri che si disputano in contemporanea.