Tour de France 2024, la corsa gialla parte dall’Italia: la programmazione tv

Sabato 29 giugno inizia il Tour de France 2024. La competizione ciclistica più importante del mondo è trasmessa, nel nostro paese, in diretta sulla Rai e su Eurosport.

Tour de France 2024, la prima edizione a partire dall’Italia

L’edizione al via sabato 29 giugno del Tour de France è composta da ventuno tappe, per un totale di 3492 km percorsi. Il finale, previsto per il prossimo 21 luglio, si svolge presso la città costiera Nizza, situata nel sud della Francia.

Per la prima volta nella storia, il Tour de France inizia dall’Italia. Mai, prima d’ora, la corsa gialla aveva scelto il nostro paese per aprire la competizione. La prima tappa, prevista il 29 giugno, costringe i corridori a recarsi da Firenze a Rimini. La seconda parte da Cesenatico e giunge a Bologna, mentre la terza, l’ultima interamente nel nostro paese, inizia a Piacenza e termina a Torino.

Dove vedere la competizione

Come già accennato, il Tour de France 2024 è fruibile, in chiaro, sulla TV di Stato. In particolare, la rete di riferimento è Rai 2, che trasmette la diretta della corsa tutti i giorni, a partire dalle ore 14:00.

Il racconto di ogni tappa è affidato alle voci esperte di Stefano Rizzato e Davide Cassani. Al termine, è previsto uno spazio di approfondimento per commentare tutto ciò che è avvenuto. A condurre la rubrica c’è Francesco Pancani, supporto da Stefano Garzelli ed Alessandro Petacchi.

Il Tour de France, inoltre, è fruibile su Eurosport. Sulla rete, appartenente al gruppo Discovery, il commento è di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L’emittente Eurosport è in onda in primis su Sky, presso il canale 210. Inoltre, è possibile fruire della rete con un abbonamento alla piattaforma streaming DAZN.

Tour de France 2024, i favoriti

Dal punto di vista sportivo, il Tour de France 2024 è molto atteso soprattutto per il confronto fra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Il primo è reduce dal dominio del Giro d’Italia, che ha vinto senza alcun patema. Inoltre, il ciclista sloveno ha trionfato nella corsa gialla nel 2020 e nel 2021, dimostrando grande abilità, soprattutto nei tratti in ascesa.

Il secondo, invece, ambisce ad entrare nella storia: qualora chiudesse al vertice della classifica generale, infatti, sarebbe il primo sportivo danese a riuscire a vincere ben tre Tour consecutivi. Le edizioni 2022 e 2023 sono state vinte proprie da Vingegaard, ora al rientro dopo il gravissimo incidente rimediato nel Giro dei Paesi Baschi.