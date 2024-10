Italia-Svizzera, dove vedere l’ottavo di finale degli Europei 2024: diretta su Rai 1 e Sky

Sabato 29 giugno, gli ottavi di finale degli Europei 2024 iniziano con Italia-Svizzera. Il fischio di inizio della partita è previsto alle 18:00.

Italia-Svizzera 29 giugno, dove si disputa il match

Italia-Svizzera di sabato 29 giugno è il primo ottavo di finale degli Europei 2024. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, ad un passo dall’eliminazione ai gironi, sperano di ottenere ora la qualificazione ai quarti di finale. Per farlo, però, è necessario fornire una performance decisamente migliore rispetto a quelle fino ad ora offerte nel torneo.

La Svizzera, avversaria dell’Italia, ha mostrato di essere una compagine insidiosa. Inserita nel Girone A, ha chiuso la prima fase da imbattuta, riuscendo a mettere in seria difficoltà anche la Germania, considerata da tutti come una delle favorite per la vittoria finale. La sfida si svolge presso l’Olympiastadion di Berlino.

Italia-Svizzera 29 giugno, la programmazione tv

A pagamento, Italia-Svizzera del 29 giugno è in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Sia il pre che il post partita sono condotti da Federica Masolin. Il parterre di opinionisti è composto, fra gli altri, dall’ex allenatore Fabio Capello, da Giancarlo Marocchi e da Paolo Condò. In cabina di commento ci sono i confermati Fabio Caressa e Beppe Bergomi, da tempo voci ufficiali della Nazionale. A bordocampo, per seguire da vicino il mister Luciano Spalletti, ci sono Gianluca Di Marzio, Marco Nosotti, Giorgia Cenni e Peppe Di Stefano.

In chiaro, invece, Italia-Svizzera, ottavo di finale degli Europei 2024, è trasmesso su Rai 1. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato, il collegamento parte alle 17:00. Il prepartita è condotto, dallo studio in Italia, da Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. Direttamente dalla Germania, invece, ci sono Alessandro Antinelli, Lele Adani ed Andrea Stramaccioni. La telecronaca è di Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro.

Dopo l’edizione delle 20:00 del TG1, dalle 20:35 spazio al postpartita con Notti Europee. Al timone del format ci sono Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. Fra gli ospiti presenziano Eraldo Pecci, Toni Damascelli ed Ubaldo Righetti.

La Germania contro la Danimarca

Oltre ad Italia-Svizzera, il calendario degli Europei 2024 del 29 giugno propone Germania-Danimarca. L’incontro è previsto alle ore 21:00 e si svolge al Signal Iduna Park di Dortmund. La visione di tale partita è garantita, in esclusiva, solo su Sky. La piattaforma satellitare, infatti, la propone su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Qui, coloro che sono stati incaricati di raccontare l’appuntamento sono Federico Zancan e Riccardo Montolivo.